وضع حجر أساس مبنى معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس.. اليوم

تستعد جامعة عين شمس برئاسة أ.د. عبد الوهاب عزت، لوضع حجر الأساس لمقر مبنى معهد كونفوشيوس بالجامعة، اليوم الأربعاء في تمام العاشرة والنصف صباحًا.
وقالت د. إسراء عبد السيد مدير مركز كونفوشيوس بالجامعة، إن وضع حجر الأساس يقام بحضور وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي بجمهورية الصين الشعبية برئاسة نائب وزير التعليم الصيني، وبحضور ليو يونج فنج نائبة السفير الصيني بالقاهرة وسونج بو المستشار التعليمى لجمهورية الصين الشعبية.
وأكدت عبد السيد، في بيان، أن الجامعة خصصت أرضا على مساحة 4 آلاف متر لإقامة المباني الخاصة بالمعهد و مقرها الحرم الثاني للجامعة بجوار كلية الصيدلة، لافتة إلى أن وضع حجر الأساس يأتي بعد مرور أقل من 6 أشهر على افتتاح مركز كونفوشيوس بجامعة عين شمس، و هو ما يعكس ثقة الجانب الصيني في حجم الإنجاز والنجاح الغير مسبوق الذي حققه المركز في وقت قياسي في ظل ما يشهده من إقبال كبير من الراغبين في دراسة اللغة و الثقافة الصينية من مختلف الفئات والتخصصات.