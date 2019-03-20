ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وضع حجر أساس مبنى معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس.. اليوم

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:53 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
عمرو ممدوح
تستعد جامعة عين شمس برئاسة أ.د. عبد الوهاب عزت، لوضع حجر الأساس لمقر مبنى معهد كونفوشيوس بالجامعة، اليوم الأربعاء في تمام العاشرة والنصف صباحًا.

وقالت د. إسراء عبد السيد مدير مركز كونفوشيوس بالجامعة، إن وضع حجر الأساس يقام بحضور وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي بجمهورية الصين الشعبية برئاسة نائب وزير التعليم الصيني، وبحضور ليو يونج فنج نائبة السفير الصيني بالقاهرة وسونج بو المستشار التعليمى لجمهورية الصين الشعبية. 

وأكدت عبد السيد، في بيان، أن الجامعة خصصت أرضا على مساحة 4 آلاف متر لإقامة المباني الخاصة بالمعهد و مقرها الحرم الثاني للجامعة بجوار كلية الصيدلة، لافتة إلى أن وضع حجر الأساس يأتي بعد مرور أقل من 6 أشهر على افتتاح مركز كونفوشيوس بجامعة عين شمس، و هو ما يعكس ثقة الجانب الصيني في حجم الإنجاز والنجاح الغير مسبوق الذي حققه المركز في وقت قياسي في ظل ما يشهده من إقبال كبير من الراغبين في دراسة اللغة و الثقافة الصينية من مختلف الفئات والتخصصات.

ترشيحاتنا

17/17.. ساديو ماني هداف الدوري الإنجليزي بدون تسديد ركلات جزاء

وزير الزراعة يتفقد استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع

ننفرد بنشر صورة أرملة الشاعر محمد عفيفي مطر المقتولة داخل منزلها بالمنوفية

السكك الحديدية: وقف سائقين يتناولان علاجاً به نسبة مخدر لحين شفائهما.. فيديو

أحمد الشناوي: حراسة عرين المنتخب وإعادة إنجاز 2006 هدفي.. فيديو

الجمل: الاقتصاد المصري تعافى.. وما تحمّله الشعب انعكس إيجابيا عليه.. فيديو

موظفو الأمن والحراسة.. هل شرط ترك مواقعهم للذهاب للصلاة

خبير اقتصادي: الدولار سيتراجع إلى 6 جنيهات في هذه الحالة

كليتها أنقذت حياة ابنها.. الأم المثالية الأولى على الجمهورية ربت أبناءها بـ 88 جنيها

رئيسة وزراء نيوزيلندا تنتصر لضحايا الحادث الإرهابي بطريقة خاصة.. فيديو

أحمد ناجي عن إصابة عامر عامر: كده كده كان في واحد هيطير.. فيديو

أستاذ علم النفس السلوكي توضح سبب لجوء الأبناء إلى السوشيال ميديا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

مدرب أوغندا: منتخب مصر المرشح الأبرز للفوز بالكان.. فيديو
أستاذ علم النفس السلوكي توضح سبب لجوء الأبناء إلى السوشيال ميديا
صندوق مكافحة الإدمان: سنفاجئ موظفي الوزارات لإجراء تحليل المخدرات
السكك الحديدية: وقف سائقين يتناولان علاجاً به نسبة مخدر لحين شفائهما.. فيديو
أحمد ناجي عن إصابة عامر عامر: كده كده كان في واحد هيطير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟