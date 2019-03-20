وضع حجر أساس مبنى معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس.. اليوم

تستعد جامعة عين شمس برئاسة أ.د. عبد الوهاب عزت، لوضع حجر الأساس لمقر مبنى معهد كونفوشيوس بالجامعة، اليوم الأربعاء في تمام العاشرة والنصف صباحًا.





وقالت د. إسراء عبد السيد مدير مركز كونفوشيوس بالجامعة، إن وضع حجر الأساس يقام بحضور وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي بجمهورية الصين الشعبية برئاسة نائب وزير التعليم الصيني، وبحضور ليو يونج فنج نائبة السفير الصيني بالقاهرة وسونج بو المستشار التعليمى لجمهورية الصين الشعبية.



