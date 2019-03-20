النجار: المهاجرون المسلمون لـ أوروبا ليسوا سفراء جيدين للإسلام.. فيديو

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المهاجرون من المسلمين للدول الأوروبية لم يكونوا سفراء جيدين للإسلام.





وأضاف "النجار"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن المهاجرون من المسلمين إلي الدول الأوروبية كانوا يحملون فكرة التشدد في تقديم الإسلام والفكر التكفيري واحتقار الآخرين وأنهم على الدين الحق.



