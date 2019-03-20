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النجار: المهاجرون المسلمون لـ أوروبا ليسوا سفراء جيدين للإسلام.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 12:47 ص
الدكتور عبدالله النجار
الدكتور عبدالله النجار
محمد القاضي
قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المهاجرون من المسلمين للدول الأوروبية لم يكونوا سفراء جيدين للإسلام.

وأضاف "النجار"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن المهاجرون من المسلمين إلي الدول الأوروبية كانوا يحملون فكرة التشدد في تقديم الإسلام والفكر التكفيري واحتقار الآخرين وأنهم على الدين الحق.

وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلي أن هؤلاء يقدمون الإسلام بالصورة المتشددة القاتمة التي تعادي الطرف الآخر، موضحًا أنهم لا يحكمون بالأديان ولكنهم يحكمون بالمواثيق الدولية التي تمجد الكرامة الإنسانية، لافتًا إلي أن هؤلاء بدأوا يظهرون الحقد والازدراء إلي احتوتهم وضمتهم.

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