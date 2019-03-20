ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة عين شمس تتسلم شهادة QS العالمية.. اليوم

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:13 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
عمرو ممدوح
تتسلم جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت شهادة QS العالمية، بحضور أ.د. آشون فيرنانديز المدير الإقليمي لمنظمة QS العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، بمناسبة تقدم الجامعة في 11 مجالا جديدا من مجالات تقييم تصنيف QS العالمي. وذلك صباح اليوم، الأربعاء (20 مارس) بمقر قصر الزعفران.

ويشهد الاحتفالية كل من أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على ملف التصنيف العالمى للجامعة و أ.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء مختلف الكليات و أ.د. رانيا صلاح الدين مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة.

ونجحت جامعة عين شمس في إحراز ترتيب متقدم بالمجالات الآتية:

- مجال العلوم الصيدلية احتلت الجامعة مركز من 201-250
- مجال تقنية الهندسة 401-450
- مجال الهندسة الميكانيكية، الطيران والتصنيع 351-400
- مجال الهندسة الكهربائية والالكترونية 301-350
- علوم الحياة والطب 401-450
- مجال العلوم الزراعية 251-300
- مجال العلوم البيولوجية 451-500
- مجال العلوم الطبية 300-350
- مجال علوم الحاسب ونظم المعلومات 401-450
- مجال الكيمياء 451-500

ترشيحاتنا

الزوجة والمخدرات كلمة السر.. القصة الكاملة لمقتل 4 أشخاص في أوسيم.. الجاني مدمن وأطلق النار عليهم بعد خلافه مع زوجته

تفاصيل صادمة في وفاة فنان عالمي شهير داخل منزله.. فيديو

شاهد.. مايك تايسون مع محمد لطفي في أول أيام تصوير حملة فرعون

ولاد البلد.. قصة منى شندي.. مصرية تقود البحرية الأسترالية

أحمد موسى: إرسل صورتك مع والدتك وسيتم عرضها على الهواء.. غداً

مدحت قريطم يشرح تفاصيل قانون المرور الجديد.. فيديو

لعنة ساديو ماني تضرب محمد صلاح بعنف مع ليفربول في البريميرليج

صحفي إسباني لـ صدى البلد: هازارد في ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفى بشرط

الخارجية تعرب عن تعازيها في المواطنين ضحايا حادث انهيار مسجد بالكويت

سوق السيارات المستعملة.. أسعار ستروين سليزي بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

تعرف على قيمة الضريبة التى ستدفعها عند تقديم إقرارك الضريبي.. فيديو

شباب الإخوان يفضحون أردوغان بعد تهديده بترحل 12 إلى مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

أستاذ علم النفس السلوكي توضح سبب لجوء الأبناء إلى السوشيال ميديا
صندوق مكافحة الإدمان: سنفاجئ موظفي الوزارات لإجراء تحليل المخدرات
السكك الحديدية: وقف سائقين يتناولان علاجاً به نسبة مخدر لحين شفائهما.. فيديو
أحمد ناجي عن إصابة عامر عامر: كده كده كان في واحد هيطير.. فيديو
أحمد موسى: إرسل صورتك مع والدتك وسيتم عرضها على الهواء.. غداً

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟