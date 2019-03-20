جامعة عين شمس تتسلم شهادة QS العالمية.. اليوم

تتسلم جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت شهادة QS العالمية، بحضور أ.د. آشون فيرنانديز المدير الإقليمي لمنظمة QS العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، بمناسبة تقدم الجامعة في 11 مجالا جديدا من مجالات تقييم تصنيف QS العالمي. وذلك صباح اليوم، الأربعاء (20 مارس) بمقر قصر الزعفران.





ويشهد الاحتفالية كل من أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على ملف التصنيف العالمى للجامعة و أ.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء مختلف الكليات و أ.د. رانيا صلاح الدين مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة.





ونجحت جامعة عين شمس في إحراز ترتيب متقدم بالمجالات الآتية:





- مجال العلوم الصيدلية احتلت الجامعة مركز من 201-250

- مجال تقنية الهندسة 401-450

- مجال الهندسة الميكانيكية، الطيران والتصنيع 351-400

- مجال الهندسة الكهربائية والالكترونية 301-350

- علوم الحياة والطب 401-450

- مجال العلوم الزراعية 251-300

- مجال العلوم البيولوجية 451-500

- مجال العلوم الطبية 300-350

- مجال علوم الحاسب ونظم المعلومات 401-450