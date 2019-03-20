وزير الزراعة يتفقد استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع

يتفقد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي، اليوم، الأربعاء استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها بعد غدا الخميس.





وارتفع عدد المشاركين في معرض زهور الربيع في دورته الـ 86، المقرر أن يفتتحه الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة يوم 21 مارس، إلى 180 عارضا ومشاركا.





وأكدت الدكتورة جيهان المنوفى رئيس قطاع الإرشاد بالوزارة، أن الوزارة حريصة على استيعاب العدد الأكبر من الراغبين في المشاركة في المعرض، لافتة إلى أن الوزارة لن تكتفى بتنظيم المعرض والإشراف عليه فقط، بل ستحرص على أن يكون لقطاعاتها وجودا ضمن العارضين.





وأضافت أن الوزارة ستتواجد بعرض منتجات الصوب الزراعية، ومنتجات معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، كما ستحرص على التواجد بقطاعها التثقيفي بمكتبة المجلس الإعلام الريفي، إلى جانب العديد من الأنشطة التثقيفية الأخرى التي ستقام خلال المؤتمر.





وقال الدكتور السعدى بدوى أستاذ نباتات الزينة بزراعة القاهرة والمشرف الفني على الحدائق النباتية بوزارة الزراعة، إن المعرض يقام هذا العام على مساحة حوالى 14 فدانا، وإن هناك أجنحة خاصة للمنتجات المكملة لإنتاج نباتات الزينة والزهور، جنبا إلى جنب مع المتخصصين في تنسيق المساحات الخضراء، وصناع ومستوردى مستلزمات الإنتاج الزراعى.





وأشار إلى وجود مساحات مخصصة للجمعيات الأهلية المهتمة بالبيئة ونشر ثقافة الاهتمام بالزهور والحدائق.





ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يومًا.



