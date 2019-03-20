إيمان السيد: بطلت المحاماة عشان أنا مش وش أقسام.. فيديو

أكدت الفنانة إيمان السيد، أنها تخرجت في كلية حقوق جامعة عين شمس، وحاولت العمل بالمحاماة، ولكنها لم تجد نفسها في هذا المجال؛ مرددة: "أنا مش وش أقسام، ولذلك ابتعدت عن المحاماة، وقدمت على معهد التمثيل، ولكني فشلت".





وأضافت "السيد" خلال حوارها برنامجه "قهوة أشرف" الذى يقدمه الفنان أشرف عبد الباقى، المذاع على شاشة "الحياة"، إنها قدمت فى ورشة المخرج خالد جلال بمركز الإبداع وتم قبولها وشاركت فى أول دفعة من "هبوط اضطرارى".





ويذاع برنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقى، فى تمام الساعة العاشرة مساء عبر شاشة قناة الحياة كل يوم ثلاثاء.