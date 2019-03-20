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فن

تامر عاشور يكسر حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة بـ أيام .. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:50 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
سعيد فراج
يواصل الفنان تامر عاشور حصد النجاحات بأحدث أغانيه «أيام»، التي طرحها في 4 مارس الماضي، وهي الأغنية الرئيسية لألبومه الذي يحمل نفس الاسم وينتظر طرحه كاملًا خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

وكسر تامر عاشور حاجز الـ4 مليون مؤخرًا، بأغنية «أيام»، التي حققت 4 ملايين و34 ألف مشاهدة، بعد مرور أسبوعين على طرحها، حيث تم طرحها يوم 4 مارس الجاري، عبر قناة تامر الرسمية على يوتيوب. 

أغنية "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع النابلسي، وبدأت الشركة المنتجة للألبوم "All About Arts" بالحملة الدعائية للألبوم من خلال طرح أغنية أيام وذلك تمهيدًا لطرح الألبوم كاملا في غضون أيام قليلة كما تستعد لطرح ڤيديو كليب أغنية "ده حكاية".

وطرح عاشور، خلال الأيام الماضية برومو فيديو كليب لثلاث أغاني من الألبوم وهم "أيام"، و"ده حكاية" و"من غير ما أحكيلك" وقد حققوا نسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب".

جدير بالذكر أن ألبوم تامر عاشور"أيام"، يضم 12 أغنية هم:

- "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي.

- "حبيبي أنت حبيبي" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.

- "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسي.

- "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.

- " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.

- "ده حكايه" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.

- " متختلفيش" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسر عاشور.

- "في بالي" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو.

- "بقالي زمان" من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسي.

- " سلام" من كلمات محمد رفاعي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع النابلسي.

- "مره" من كلمات تامر حسين، وألحان شادي حسن، وتوزيع أحمد وجيه.

- "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.

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