أحمد الشناوي: حراسة عرين المنتخب وإعادة إنجاز 2006 هدفي.. فيديو

عبَّر أحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن حزنه الشديد لإصابة زميله عامر عامر، خلال المعسكر الحالي استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.





وقال أحمد الشناوي عبر قناة أون سبورت : "عامر كان يؤدي بشكل جيد قبل الإصابة التي تعرض لها في وقت صعب للغاية، أتمنى له الشفاء العاجل والعودة للمنتخب مصر أخرى".



