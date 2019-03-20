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رياضة

أحمد الشناوي: حراسة عرين المنتخب وإعادة إنجاز 2006 هدفي.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:30 ص
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
محمد رشاد
عبَّر أحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن حزنه الشديد لإصابة زميله عامر عامر، خلال المعسكر الحالي استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال أحمد الشناوي عبر قناة أون سبورت : "عامر كان يؤدي بشكل جيد قبل الإصابة التي تعرض لها في وقت صعب للغاية، أتمنى له الشفاء العاجل والعودة للمنتخب مصر أخرى".

وانتقل للحديث عن المنتخب: "أركز في الفترة المقبلة لأن أكون الحارس الأول لمنتخب مصر في الكان على ملاعبنا ووسط جماهيرنا، البطولة التي تقام في مصر تمنحنا دفعة قوية في ظل مساندة الجماهير ولذلك هدفنا هو إعادة إنجاز 2006 والفوز باللقب".

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