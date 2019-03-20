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محافظات

عقد ملتقى مبدعي سيناء أقلام واعدة بمجمع إعلام العريش.. اليوم

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:43 ص
عقد ملتقى مبدعي سيناء
عقد ملتقى مبدعي سيناء أقلام واعدة بمجمع إعلام العريش
احمد صالح
ينظم اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء ملتقى "مبدعي سيناء أقلام واعدة"، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صباح اليوم الأربعاء، لتكريم المبدعين من شباب المحافظة، فى إطار التعاون الوثيق والمشترك بين الإعلام وكافة الأجهزة التنفيذية بالإقليم.

وقال عبد القادر مبارك رئيس الاتحاد ،ان الملتقى يعقد في قاعة المؤتمرات بمجمع إعلام العريش وبحضور لفيف من القيادات الشعبيه والتنفيذية ورموز المحافظة ومراسلى الصحف والقنوات الفضائية .

وعلى هامش الملتقى سيفتتح اللواء المحافظ، معرضا للكتاب ببهو المجمع لمؤلفين من شباب المحافظة إلى جانب عقد حلقة نقاشية حول إصدارات المبدعين

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