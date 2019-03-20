فحص 133 ألف مواطن في حملة 100 مليون صحة بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن فحص 133136 مواطنا بجميع قرى ومدن المحافظة، بنسبة إجمالية 60% من المستهدف، خلال اليوم الـ19 من مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى وجود إصرار للوصول إلى المستهدف الكلي في أقرب وقت ممكن قبل انتهاء الموعد المحدد للحملة.





من جهتها، قالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، إن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة بجميع ربوع المحافظة.





وأوضحت أن مديرية الصحة، نجحت، بتوجيهات من المحافظ، في زيادة ساعات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بــ10 فرق متحركة.



