معاون وزير الإسكان: التوسعات العمرانية شرايين جديدة للدولة

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه يتم إنشاء مجتمعات سكانية جديدة، نظرا لوجود عبء سكاني في بعض المناطق داخل الدولة، موضحا أن التوسعات العمرانية تعد بمثابة شرايين جديدة للدولة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " هنا العاصمة "، المذاع عبر فضائية " سي بي سي "، أن المدن الجديدة التي يتم تدشينها خلال الفترة الحالية، تتوافر بها جميع الخدمات ما بين مبان إدارية و تجارية وأنشطة ترفيهية .



واستطرد:" نتلافى العيوب التي ظهرت في المدن القديمة، خلال إنشاء الجديدة ".

