قطار حملة مكافحة الإدمان يصل الجامعات الخاصة.. الصينية: إخطار أولياء الأمور.. اليابانية: تنفيذها بمشاركة الإسكندرية.. المستقبل: أطلقنا واحدة منذ نشأتنا.. وأكتوبر تضع شرطا للمشاركة

صديق عبد السلام: التعامل مع المتعاطي كـ"مريض" لا "مجرم"

وزير التعليم العالي: تنظيم دورات لتوعية الطلاب من مخاطرها

أشرف الشيحي: إجراءات عقابية تصل إلى الفصل لمن يعود لها

قال الدكتور صديق عبد السلام، أمين مجلس الجامعات الخاصة، إن هناك توجيهات لكل الجامعات بوضع خطة وإطلاق حملات لمكافحة الإدمان، ومواجهة تعاطي المخدرات، مشيرا إلى أنه سيتم ترك طريقة التنفيذ لكل جامعة حسب ما يتناسب معها.وأضاف عبد السلام أنه سيتم إجراء كشف دوري على الطلاب في الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن من يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم التعامل معه كمريض وليس كمجرم، وتوفير العلاج له.وأوضح أمين مجلس الجامعات الخاصة، أن الطلاب في هذه السن الحرجة يحتاجون إلى الوقوف بجانبهم، وتوعيتهم، قائلا: "سنساعد هؤلاء الطلاب بالعلاج، ومش مطلوب نحاسب ونقطع رقابهم"، مؤكدا أن المعني بشكل أساسي في الحملة هم الطلاب، ومتروك الأمر لكل جامعة لإجراء تحليل مخدرات على العاملين.من جهته، طالب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتنظيم ندوات لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات، مشددا على أهمية توفير سبل الكشف والوقاية والتوعية، مع وضع خطة واضحة للعلاج.وأكد الوزير ضرورة تضمين تلك الحملات لتكون جزءا أساسيا من مكون العملية التعليمية والثقافية، مشددا على أهمية توفير سبل الكشف والوقاية والتوعية، وكذلك أهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم حملات غير منظمة تستهدف طلاب المعاهد للكشف على آثار المواد المخدرة، وضرورة علاج من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة لحماية مستقبله.وقال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، إن "الجامعة ستشارك في حملة مكافحة الإدمان"، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لبحث إجراءات البدء في تنفيذ الحملة بالجامعة، ووضع إجراءات للتعامل مع المتعاطين للمخدرات سواء من الطلاب أو العاملين.وأضاف "الشيحي" أنه "سيتسلم الدراسة التي ستضعها اللجنة المشكلة مطلع الأسبوع المقبل، للبدء في تطبيق حملات عشوائية للكشف عن متعاطي المخدرات"، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ أولياء أمور الطلاب المتعاطين للمخدرات، وتخصيص برامج علاجية لهم.وأوضح رئيس الجامعة المصرية الصينية، أنه "بالنسبة للعاملين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، سيتم توجيه النصح والإرشاد وتوفير العلاج لهم"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية تصل إلى الفصل عن العمل بالنسبة للعائدين للتعاطي بعد العلاج.وقال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية – اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تشارك في حملة مكافحة الإدمان التى أطلقتها وزارة التعليم العالي، ويتم تنظيمها مع أحد المراكز الطبية المختصة.وأضاف الجوهرى أن الجامعة تقوم بعمل حملات لتوعية الطلاب والجهاز الإدارى للجامعة من مخاطر الإدمان لانتهاء هذه المشكلة قبل بدئها من الأساس لأنها تبدأ مع الطالب بنوع من أنواع التهريج وحب التجربة ولكن بعد فترة تكون هناك أزمة كبيرة.وأوضح أن من يثبت عليه تعاطي المخدرات من الجهاز الإداري مصيره الفصل النهائي، أما إذا تم إثبات تعاطى الطلاب العقاب له يكون على قدر الخطأ ويتم التوعية فى البداية.وقال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إن حملة مكافحة الإدمان التى أطلقتها وزارة التعليم العالي فى الجامعات الحكومية والخاصة هى حملة هامة جدا ولها تأثير كبير فى الحفاظ على أبنائنا من شبح الإدمان الذي يهددهم.وأضاف خليل أن مشكلة إدمان الطلاب ليست متواجدة داخل الجامعة نهائيا لأن هناك مراقبة شديدة من قبل الأمن الجامعة ومتابعة مستمرة على الطلاب جميعها، ولكن من الممكن أن نبدأ هذه الحملة بالتزامن مع بدئها بوزارة التعليم العالى حفاظا منا على سلامة طلابنا.وأوضح أن الطالب الذى يثبت عليه تعاطى أى نوع من أنواع المخدر تتم معاقبته بناءً على اللائحة القانونية للجامعة ويتم تشكيل لجنة لبحث حالته وهى التى تقرر فصله من عدمه.وقال عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن الجامعة قامت بعمل حملة لمكافحة الإدمان منذ بداية إنشائها حتى تحارب هذه المخاطر التي تهدد حياة الطلاب وأبنائنا والحفاظ عليهم لأن هذا من ضمن أهداف الجامعة الأساسية.وأضاف سرحان أن الجامعة دائما ما تقوم بعمل حملات توعية لمعرفة الطلاب بمخاطر الإدمان والآثار السلبية التي تترتب عليها لأن الطلاب فى هذه السن يكونوا معرضين فى أى لحظة للدخول فى هذا العالم الذى لابد وأن ننقذه منه بالتوعية والإرشادات.وأوضح رئيس الجامعة أن الإدارة عندما تشعر بتغير سلوك أحد الطلاب تقوم على الفور بإجراء تحليل له، وإذا أثبت أنه يتعاطى المخدرات يتم إيقاف قيده وإبلاغ أهله لتلقي العلاج وإبلاغهم بتحويله بعد الشفاء إلى أى جامعة أخرى حفاظا على شكله العام أمام زملائه، أما بخصوص العاملين وأعضاء هيئة التدريس إذا ثبت عليهم ذلك يتم فصلهم نهائيا ومنعهم من الدخول إلى حرم الجامعة مرة أخرى.وقال الدكتور مرعي مدكور، عميد إعلام جامعة 6 أكتوبر، إن حملة مكافحة الإدمان التى أطلقتها وزارة التعليم العالي بالجامعات الحكومية والخاصة هامة جدا لإنقاذ الشباب المصرى من هذه المخاطر وإذا تم تعميمها على جميع الجامعات سيتم تطبيقها داخل جامعة 6 أكتوبر لكل الطلاب.وأضاف مدكور أن الجامعة دائما ما تقوم بعمل حملات توعية الطلاب وإرشادهم ومعرفتهم بمخاطر تعاطي وأضرار الإدمان، كما أن الطلاب الجدد الذين يقومون بالالتحاق بالجامعة يتم عمل تحليل لهم من ضمنها تحليل للمخدرات، ومن يثبت تعاطيه يتم رفض الملف الخاص به فورا أما الطلاب الملتحقين من يشك فى سلوكه يتم عمل تحليل له وإذا ثبت ذلك تشكل لجنة وتحديد قرار الفصل من عدمه.وأوضح أنه ليس من المنطقى أن نحضر جميع الطلاب لإجراء تحليل ضد المخدرات، ولكن إذا عممت الوزارة هذا الإجراء ستقوم بتنفيذه على الفور لأننا مع جميع قرارات الوزارة للحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب.