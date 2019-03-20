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فن

ست الحبايب.. أغنية كُتبت بالصدفة على ورقة متهالكة | نوستالجيا

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:01 ص
فايزة أحمد
فايزة أحمد
سعيد فراج
تعد أغنية الفنانة فايزة أحمد الشهيرة "ست الحبايب"، هي أيقونة لـ عيد الأم، في 21 مارس من كل عام، فكثيرًا منا يرددها ابتهاجًا لهذا اليوم الجميل، والبعض منّا لا يعلم كواليسها وكيف تم الإعداد لها. 

أغنية "ست الحبايب" كتب كلماتها: الشاعر حسين السيد، وتربعت علي عرش الأغاني التي أنتجت بمناسبة عيد الأم فهي مليئة بالشجن والإحساس والمشاعر المرهفة لفضل الام، فكتبها الشاعر من خلال تجربة حية صادقة مع والدته، وذلك عام 1958 وقبل عيد الام بيوم واحد وأثناء زيارته لوالدته تذكر الشاعر حسين السيد أنه لم يشتر هدية لها، وكانت تسكن في الدور السادس الأمر الذي يصعب معه النزول والعودة مرة أخرى لشراء هدية لها، فما كان منه إلا أنه توقف أمام باب المنزل، وبدأ في استدعاء المعاني والذكريات بفضل أمه عليه وبدأت الكلمات والمعاني تتدفق غزيرة كثيرة ليسجلها على ورقة "متهالكة" كانت بجيبه. 

وفي أحد حواراته قال حسين السيد: "قرأت على أمي ما كتبت فاذا بها تدمع عيناها وتظل تبكي وتخبرني بأن تلك الكلمات هي أغلى هدية في حياتها، مضيفًا: فقلت لها سوف تسمعين تلك الكلمات كأغنية في الإذاعة، مشيرًا إلى أنه لم يكن حينها قد تقرّر هذا الأمر ولكنه لا يعرف لماذا قال ذلك؟". 

ويواصل: "جاءتني فكرة أن أعرض تلك الكلمات الوليدة علي صديقي الموسيقار محمد عبد الوهاب وبالفعل قرأت أول مطلعها له بالتليفون فإذا به يرجوني أن أذهب إليه بباقي الكلمات".

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ست الحبايب.. أغنية كُتبت بالصدفة على ورقة متهالكة | نوستالجيا

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