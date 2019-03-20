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فن

محمد رمضان يحصد المليون الأول لـ فيروس في عدة ساعات.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:08 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
سعيد فراج
اجتاز الفنان محمد رمضان حاجز المليون مشاهدة الأولى لأحدث أغانيه "فيروس" التي طرحها مساء أمس الثلاثاء عبر قناته الرسمية على يوتيوب، لتحقق هذا الرقم بعد ساعات قليلة فقط من طرحها. 

وكشف "رمضان" منذ يومين عن مقطع فيديو تشويقي من كليب أغنيتة الجديدة بعنوان "القمر"، وهو من إخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة "سينرجي".

ويقدم رمضان أولى حفلاته، والتي يحمل عنوان "أقوى حفلة في مصر"، يوم الجمعة 29 مارس، على أرض مركز مؤتمرات المنارة الجديدة بالتجمع الخامس، وأعلن دخول جميع مواليد نفس يوم الحفل مجاناً بالبطاقة الشخصية.

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