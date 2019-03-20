ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أحمد ناجي عن إصابة عامر عامر: كده كده كان في واحد هيطير.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:30 ص
احمد ناجي
احمد ناجي
عمرو ابوبكر
أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، حدد اسم حارس الفريق القومي أمام النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، وذلك بعد إصابة عامر عامر.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن المنتخب يصطحب 3 حراس لمباراة النيجر، مازحًا: "كده كده كان في حارس هيطير من الأربعة في المعسكر".

ولفت إلى أنه سيتم منح فرصة للحارسين الآخرين في ودية نيجيريا المقرّر لها يوم 26 مارس الجاري.

ترشيحاتنا

وزيرات بدرجة مقاتلات.. الهجرة تستعرض نجاحات سيدات الحكومة المصرية

إيمان السيد: بطلت المحاماة عشان أنا مش وش أقسام.. فيديو

الزوجة والمخدرات كلمة السر.. القصة الكاملة لمقتل 4 أشخاص في أوسيم.. الجاني مدمن وأطلق النار عليهم بعد خلافه مع زوجته

شباب الإخوان يفضحون أردوغان بعد تهديده بترحل 12 إلى مصر.. فيديو

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد يفجر مفاجآت عن حادث إطلاق النار على مواطنين في أوسيم.. صور

أحمد ناجي عن إصابة عامر عامر: كده كده كان في واحد هيطير.. فيديو

مشادة على الهواء بسبب السوشيال ميديا وقضايا الطلاق والخلع بين المتزوجين

أحمد موسى عن حادث أوسيم: مصيبة.. ولولا تدخل الشرطة لحدثت مذبحة

الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو

العثور على جثة شقيق فتح الله جولن داخل شقة بإسطنبول

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

صندوق مكافحة الإدمان: سنفاجئ موظفي الوزارات لإجراء تحليل المخدرات
السكك الحديدية: وقف سائقين يتناولان علاجاً به نسبة مخدر لحين شفائهما.. فيديو
أحمد ناجي عن إصابة عامر عامر: كده كده كان في واحد هيطير.. فيديو
أحمد موسى: إرسل صورتك مع والدتك وسيتم عرضها على الهواء.. غداً
مشادة على الهواء بسبب السوشيال ميديا وقضايا الطلاق والخلع بين المتزوجين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟