ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

طبيب يكشف خطورة الاستروكس على مخ الإنسان.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:42 ص
مخدر الاستروكس
مخدر الاستروكس
هاني حسين
قال الدكتور علي عبد الراضي، استشاري الطب النفسي، إن أي مادة مخدرة، تُذهب العقل وتغير سلوك الفرد بشكل كبير، مشيرا إلى أ، تعاطي الأستروكس يؤدي إلى إحداث خلل في وظائف العقل.

وأضاف "عبد الراضي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الأستروكس له تأثير سلبي على المتعاطي، وخاصة الوظائف العصبية داخل المخ.

واستطرد:" متعاطي الأستروكس ينظر إلى أي فرد أمامه على أنه عدو له ويبادر بمهاجمته، ويكون في حالة لا وعي بأي تصرف يخرج منه".

ترشيحاتنا

مدرب أوغندا: منتخب مصر المرشح الأبرز للفوز بالكان.. فيديو

أحمد ناجي: حركة إعجازية وراء إصابة عامر عامر.. فيديو

مدرب منتخب أوغندا: الأهلي قادر على الفوز بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

مدينة بلاط الإسلامية.. طراز معماري فريد بالوادي الجديد

بعد استدعاء سفير تركيا.. رئيس وزراء أستراليا: تصريحات أردوغان مشينة

قصر محمد علي باشا الأثري بشبرا الخيمة.. تحفة معمارية من الإهمال إلى التطوير.. الاستعانة بخبراء علماء الآثار والفنانين التشكيليين لترميمه للاستفادة منه سياحيًا.. صور

باشتغل على السقالة في أدوار عالية.. نيرمين معلمة نقاشة بـ 100 راجل.. فيديو

وزير التعليم: التصحيح الإلكتروني للامتحانات لن يتم عبر التابلت المدرسي

الاعتداء على إمام مسجد بارز في بريطانيا

عامر حسين: استاد برج العرب سيكون مفاجأة في مباراة القمة الـ117.. فيديو

التشكيل المتوقع للزمالك اليوم أمام المقاولون العرب في الدوري

شاهد.. أول ظهور للراقصة دينا بعد عودتها من أداء العمرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة بلاط الإسلامية.. طراز معماري فريد بالوادي الجديد

بسطة.. حكاية مسكن قطة أثار دهشة علماء الحملة الفرنسية.. صور

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

فيديو

طبيب يكشف خطورة الاستروكس على مخ الإنسان.. فيديو
فيديوجراف| إحنا اتغيرنا خالص يا لينا.. لص يتصرف بـ شهامة مع ضحيته
عبد الحليم علي: جروس طبق سياسة التدوير رغما عنه.. فيديو
عبد الحليم علي عن قرعة الكونفدرالية: من يريد اللقب يواجه أي منافس.. فيديو
عبد الحليم عبو: خسارة سلة الأهلي حفزتنا للتتويج بكأس مصر للطائرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟