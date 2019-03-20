طبيب يكشف خطورة الاستروكس على مخ الإنسان.. فيديو

قال الدكتور علي عبد الراضي، استشاري الطب النفسي، إن أي مادة مخدرة، تُذهب العقل وتغير سلوك الفرد بشكل كبير، مشيرا إلى أ، تعاطي الأستروكس يؤدي إلى إحداث خلل في وظائف العقل.



وأضاف "عبد الراضي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الأستروكس له تأثير سلبي على المتعاطي، وخاصة الوظائف العصبية داخل المخ.



واستطرد:" متعاطي الأستروكس ينظر إلى أي فرد أمامه على أنه عدو له ويبادر بمهاجمته، ويكون في حالة لا وعي بأي تصرف يخرج منه".

