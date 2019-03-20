الإسكان: 179 مليار جنيه استثمارات في المدن الجديدة حتى الآن

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم استثمار 179 مليار جنيه في إنشاء المدن الجديدة خلال الـ4 أعوام الماضية.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه يتم الاهتمام داخل مدن الصعيد التي كانت خاضعة للإهمال طوال السنوات الماضية.



واستطرد: "يتم توفير المواصلات الداخلية، والخارجية داخل المدن الجديدة، بجانب جميع الخدمات التي يلجأ إليها المواطنون".



