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أخبار العالم

موقع مزادات عالمي يلغي معرضاً لبيع الأسلحة احتراماً لضحايا مسجدي نيوزيلندا

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:06 ص
ضحايا المسجدين
ضحايا المسجدين
أحمد سيف الدين
أوقف أكبر موقع مزادات على الإنترنت في نيوزيلندا، مبيعات الأسلحة الآلية، بعد الهجوم البشع على مسجدين في كرايستشيرش، الأسبوع الماضي، وأسفر عن استشهاد 50 شخصًا وإصابة نحو 47 آخرين. 

ووفقًا لما أوردته "هاف بوست" الأمريكية، أنه في أعقاب الهجوم الإرهابي البشع الذي استهدف المسجدين، أشار موقع Trade Me إنه سيتوقف عن بيع الأسلحة الآلية والنصف آلية، حيث قال جون ماكدونالد الرئيس التنفيذي للشركة- في بيان: "لقد استمعنا إلى مشاعر الناس بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة في كرايستشيرش وقررنا إزالة جميع مبيعات الأسلحة النارية والأجزاء المرتبطة بها".

وسبق أن أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" بأن منظمي أكبر معرض للأسلحة في نيوزيلندا، الذي تم التخطيط له في الأسبوع المقبل، ألغوا الحدث، احتراما لضحايا المسجدين. 

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسلح المشتبه به في هجوم الجمعة كانت لديه 5 بنادق.. حصل على رخصة سلاح أساسية من الفئة أ في نيوزيلندا ، ومن المحتمل أن يكون قد اشترى الأسلحة بشكل قانوني. 

وفي بيان لموقع TradeMe، ذكر انه لن يكون جزءا من هذا الخطر الذي يهدد حياة الناس، بل جزء من الحل.

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