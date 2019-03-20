الرئيس التشيكي يتهم تركيا بالتحالف مع داعش

اتهم الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، تركيا، اليوم الأربعاء، بالتحالف مع تنظيم "داعش" الإرهابي.





وقال الرئيس، وفقا لما نشرته "سبوتنيك"، في كلمة ألقاها أمام سكان قرية فينتيتشوف بمنطقة كارلوفي فاري غرب الجمهورية التشيكية: "لماذا تهاجم (تركيا) الأكراد؟ لأنها الحلف الحقيقي لتنظيم داعش". وفقا لما نشرته القنوات المحلية.





وأشار زيمان إلى أن هناك، "معلومات تؤكد أنه عندما كان تنظيم "داعش" يسيطر على جزء كبير من الأراضي السورية والعراقية، فقد كانت تركيا تلعب دور الوسيط ببعض العمليات اللوجستية في إمدادات "داعش"، مؤكدا أن أفضل دليل على ذلك "إمدادات النفط، وما شابه ذلك".





وأعلن ميلوش زيمان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "عوَّل على أسلمة تركيا. ومن المنطقي أن تكون قريبة من المتطرفين، وعلى العكس، تهاجم الأكراد".





وصرَّح أردوغان، في وقت سابق، بأن أنقرة مستعدة لشن عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية ضد قوات الدفاع الذاتي الكردية السورية، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك.





وقال في وقت لاحق، إنه قرر تأجيل بدء العملية العسكرية في سوريا، وذلك بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



