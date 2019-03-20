ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس التشيكي يتهم تركيا بالتحالف مع داعش

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:27 ص
داعش
داعش
محمد شحتة
اتهم الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، تركيا، اليوم الأربعاء، بالتحالف مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الرئيس، وفقا لما نشرته "سبوتنيك"، في كلمة ألقاها أمام سكان قرية فينتيتشوف بمنطقة كارلوفي فاري غرب الجمهورية التشيكية: "لماذا تهاجم (تركيا) الأكراد؟ لأنها الحلف الحقيقي لتنظيم داعش". وفقا لما نشرته القنوات المحلية.

وأشار زيمان إلى أن هناك، "معلومات تؤكد أنه عندما كان تنظيم "داعش" يسيطر على جزء كبير من الأراضي السورية والعراقية، فقد كانت تركيا تلعب دور الوسيط ببعض العمليات اللوجستية في إمدادات "داعش"، مؤكدا أن أفضل دليل على ذلك "إمدادات النفط، وما شابه ذلك".

وأعلن ميلوش زيمان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "عوَّل على أسلمة تركيا. ومن المنطقي أن تكون قريبة من المتطرفين، وعلى العكس، تهاجم الأكراد".

وصرَّح أردوغان، في وقت سابق، بأن أنقرة مستعدة لشن عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية ضد قوات الدفاع الذاتي الكردية السورية، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك.

وقال في وقت لاحق، إنه قرر تأجيل بدء العملية العسكرية في سوريا، وذلك بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي هذه التطورات على خلفية القرار الذي اتخذه ترامب بسحب القوات الأمريكية من الجمهورية العربية السورية.

ترشيحاتنا

سوق السيارات المستعملة.. أسعار ستروين سليزي بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

الزوجة والمخدرات كلمة السر.. القصة الكاملة لمقتل 4 أشخاص في أوسيم.. الجاني مدمن وأطلق النار عليهم بعد خلافه مع زوجته

تفاصيل صادمة في وفاة فنان عالمي شهير داخل منزله.. فيديو

حريق في طائرة بمطار مهر آباد الإيراني على متنها 50 شخصا

حقائق مذهلة.. مؤرخ يكشف بناة الأهرام الحقيقيين ويرد على الأكاذيب.. فيديو

إيمان السيد: بطلت المحاماة عشان أنا مش وش أقسام.. فيديو

نشأت الديهي عن استغلال الجزيرة لهدم مسجد فى غيط العنب: مزايدة رخيصة

موظفة مسلمة تستقيل من سكاي نيوز أستراليا.. وتكشف توجهاتها العنصرية

أستراليا تستدعي سفير تركيا بشأن تصريحات أردوغان عن قتل الوافدين لبلاده

يمن الحماقي: هذه هي أسباب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

الإفتاء تحل أزمة الموظفين الذين لا يسمح لهم بالذهاب للصلاة أثناء العمل.. فيديو

الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

أستاذ علم النفس السلوكي توضح سبب لجوء الأبناء إلى السوشيال ميديا
صندوق مكافحة الإدمان: سنفاجئ موظفي الوزارات لإجراء تحليل المخدرات
السكك الحديدية: وقف سائقين يتناولان علاجاً به نسبة مخدر لحين شفائهما.. فيديو
أحمد ناجي عن إصابة عامر عامر: كده كده كان في واحد هيطير.. فيديو
أحمد موسى: إرسل صورتك مع والدتك وسيتم عرضها على الهواء.. غداً

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟