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أمير صلاح: أخدت كمية شتائم رهيبة بسبب دوري في مسلسل يسرا.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 06:26 ص
الفنان أمير صلاح
الفنان أمير صلاح
محمد القاضي
كشف الفنان أمير صلاح، عن تفاصيل دوره في مسلسل يسرا.

وقال "صلاح"، خلال استضافته ببرنامج "حفلة 11"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: «كنت عامل دور ولد اسمه يشكو في مسلسل يسرا، وأحمد داوود كان بيحب يسرا وأنا بحب بنت اسمها يارا إللي معايا في المطعم، والمفروض إن أنا نوبي، وأبويا وأمي في المسلسل عايزين يجوزوني من النوبة».

واستطرد: «أنا كنت بحب واحدة زميلتي في الشغل مش من النوبة وكنت عايز اتجوزها»، مضيفا : «القصة دي لفتت نظر تامر حبيب وكتب شخصيتي كدا في المسلسل».

وأكمل: «كان فيه مشهد بيني وبين رجاء الجداوي أما كنت رايح أتقدم للبنت إللي بحبها، وقالت لي هات أهلك البرابرة واتقدملها»، موضحا: «أهلك البرابرة دي شتيمة عند النوبيين، وقولت للمخرج الشتيمة دي هتضايق الناس مني، والنوبيين هيزعلوا من كلمة زي دي».

واختتم: «أنا أخدت كمية شتايم رهيبة من النوبيين بسبب دوري في مسلسل يسرا».

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