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التضامن تواصل إجراء الاختبارات لاختيار مشرفي الجمعيات الأهلية لموسم الحج

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:35 ص
مشرفي الجمعيات الأهلية
مشرفي الجمعيات الأهلية لموسم الحج
محمد عبد المنعم
تواصل وزارة التضامن الاجتماعى إجراء المرحلة الثانية والأخيرة لاختيار مشرفى الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م، بإجراء الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية لمن اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات والخاصة بالاختبارات التحريرية بإجمالى 587 متقدمًا.

وبدأت الاختبارات من 9 مارس وتستمر الى 23 الجارى.

ومن جهته، قال ايمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن فى تصريحات اليوم، أنه تم الإعلان على الموقع الالكترونى للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين للاختبارات الشفوية من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه.

وتبدأ اليوم الأربعاء إجراء الاختبارات للمجموعة الرابعة للمتقدمين والتى تضم محافظات القاهرة ودمياط وجنوب سيناء وبورسعيد سيتم اجراء الاختبارات الأربعاء بإجمالى 92 متقدما حيث سيتم إجراء الاختبارات بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالعجوزة اما محافظات الاسماعيلية وشمال سيناء والجيزة وبنى سويف والسويس و الفيوم والمركزية باجمالى 91 متقدمًا فستجرى الاختبارات السبت 23 مارس بمقر المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بديوان وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة.

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