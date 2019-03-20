التضامن تواصل إجراء الاختبارات لاختيار مشرفي الجمعيات الأهلية لموسم الحج

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى إجراء المرحلة الثانية والأخيرة لاختيار مشرفى الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م، بإجراء الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية لمن اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات والخاصة بالاختبارات التحريرية بإجمالى 587 متقدمًا.





وبدأت الاختبارات من 9 مارس وتستمر الى 23 الجارى.





ومن جهته، قال ايمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن فى تصريحات اليوم، أنه تم الإعلان على الموقع الالكترونى للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين للاختبارات الشفوية من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه.



