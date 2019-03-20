عبد الحليم علي للاعبي الزمالك: الدوري يقترب.. فيديو

أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، أن الفترة الحالية صعبة على فريقه السابق بكل البطولات.



وقال عبد الحليم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مباراة المقاولون العرب، اليوم، صعبة، وستكون 3 نقاط هامة، نحتاج إلى التركيز والهدوء فيها".



وأكمل : "مباريات الزمالك في الدوري كانت صعبة، وكنا نعود في آخر الدقائق، نحتاج إلى تركيز عال وهدوء من أجل المصلحة العامة للفريق".



ووجه رسالة للاعبي الزمالك : "حافظوا على تقدمكم، البطولة تقترب، ولديكم القدرة على التتويج بالدوري".

