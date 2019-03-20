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أخبار العالم

محاكمة لورد كبير في بريطانيا بتهم الاعتداءات الجنسية على طفلين

الأربعاء 20/مارس/2019 - 06:41 ص
صدى البلد
حسن محرم
ظهر اللورد السابق عن حزب العمال في مجلس اللوردات، نظير أحمد، أمام المحكمة، باتهامات متعلقة بجرائم جنسية لطفلين.

وبينت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن العضو في مجلس اللوردات، نظير أحمد، البالغ من العمر 61 عاما، تم رفع دعويين ضده بمحاولة اغتصاب، والاعتداء غير اللائق على طفل وطفلة في بداية سبعينات القرن المنصرم.

وأوضحت أن اللورد لم يقدم أي التماسات خلال الجلسة التي استغرقت 10 دقائق، لكن محاميه، هارون شاه، طالب بتبرئته من جميع الجرائم.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللورد المذكور ظهر أمام المحكمة جنبا إلى جنب مع أخويه.

وتعود الاتهامات إلى الفترة بين 1971 و1974، حينما كان مراهقا، حيث إنه حاول- بحسب الدعاوي- اغتصاب فتاة، وكذلك الاعتداء الجنسي على طفل تحت سن 14 عاما.

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