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أخبار العالم

اتهام تركيا وشركة فرنسية بتوريد مادة لإنتاج القذائف الصاروخية لصالح داعش

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:24 ص
شعار الشركة
شعار الشركة
أحمد سيف الدين
ينظر القضاء الفرنسي، شكوى، ضد شركة "تيريوس" الفرنسية، المتهمة بتوريد مواد يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي لصناعة الذخيرة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" أن الشركة الفرنسية المذكورة تورد مادة السوربيتول التي يمكن استخدامها لإنتاج الوقود لقذائف صاروخية غير موجهة، إلى تنظيم داعش الإرهابي. 

وتقدمت بعض الشركات الفرنسية بشكاوى إلى القضاء، حيث ذكرت أنه بعد تحرير الموصل عام 2016 عثر على مستودع تابع لـ "داعش" كان يحتوي على عشرات الأكياس من السوربيتول، وعليها شعار شركة "تيريوس".

ووفقا لما ذكرته الوكالة، تتلقى الشركة الفرنسية اتهامات بالمساعدة في ارتكاب أعمال إرهابية ودعم الإرهاب. 

واعترفت الشركة بأن شحنة السوربيتول تابعة لها بالفعل، إلا أنها كانت قد وردت 45 طنا من هذه المادة إلى تركيا، وفقدت أثرها فيما بعد، وفي وقت لاحق تم العثور على هذه المادة في المناطق التي سيطر عليها "داعش" في سوريا.

واتهم أصحاب الشكوى الشركة الفرنسية كذلك بأنها وردت ذات المادة إلى سوريا مرتين في عام 2017، أي بعد العثور على هذه المادة لدى "داعش"، وبالتالي كانت تزود بها الجماعات الإرهابية بشكل متعمد.

من جهتها، أعلنت الشركة أن جميع توريداتها إلى سوريا كانت شرعية، واعتبرت الشكوى المرفوعة ضدها محاولة لاستهداف الشركة.

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