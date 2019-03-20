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أخبار العالم

أبو مازن يدين الإعلانات الاستيطانية.. ويحذر من إجراءات الاحتلال في القدس

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:48 ص
أ ش أ
أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإعلانات الاستيطانية، التي أطلقها رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الاستيطان غير شرعي ويتعارض مع الثوابت الدولية كافة، وأنه زائل لا محالة.

وحذر عباس - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - من الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال في القدس الشرقية، خاصة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وثمن الرئيس عباس الدور البارز للمملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن القدس والمقدسات من خلال وصايتها عليها، ومواقف وتصريحات الملك عبد الله الثاني بخصوص القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

واعتبر عباس أن التنسيق الدائم على الصعد كافة مع الأردن الشقيق يدلل على المواقف الثابتة للمملكة تجاه القضايا الوطنية والقومية.

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