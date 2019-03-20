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أخبار العالم

جدل في الجزائر بسبب تغريدات لـ رمطان لعمامرة.. والخارجية: حساب وهمي

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:04 ص
صدى البلد
حسن محرم
نفت وزارة الخارجية الجزائرية، صحة معلومات تم نشرها عبر حساب، وصفته بالـ"وهمي" على "تويتر"، منسوب إلى الوزير، رمطان لعمامرة.

وبحسب "سكاي نيوز" الإخبارية، فإنه تم إنشاء حساب على "تويتر" باسم رمطان لعمامرة، على أنه حساب رسمي، ونشر العديد من المعلومات التي وصفتها وزارة الخارجية بأنها "خاطئة ولا أساس لها، ومصدرها مناورة محضة".

ووصفت الوزارة هذا الحساب "الوهمي" بأنه "مناورة محضة"، موضحة أنه لم ينشر أي شيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك أو تويتر أو غيرها) منذ توليه منصبه الحكومي الجديد.

وتولى لعمامرة المنصب في 11 مارس خلال التغيير الحكومي الأخير، وهو المنصب الذي سبق وأن تولاه بين 2013 و2017.

ولدى لعمامرة حساب على تويتر لم يستعمله سوى بصفته مفوضا ساميا لدى الاتحاد الأفريقي لإنهاء النزاعات في القارة السمراء، خلال توليه هذا المنصب حتى نهاية 2017.

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