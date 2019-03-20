عبدالمنصف يكشف أسباب خسارة الـ 6 - 1 أمام الأهلي وآثارها الإيجابية.. فيديو

كشف محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن أسباب خسارة نادي الزمالك أمام الأهلي بسداسية مقابل هدف فى المباراة الشهيرة عام 2002.





وقال عبد المنصف عبر برنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبد الهادى على ام بي سي مصر أن مباراة الستة هي أكبر مطب فى حياته لكنها منحته دروسا إيجابية، موضحا أن الزمالك حصل على 13 بطولة بعد هذه المباراة.





وأشار إلى أن هزيمة الـ 6 - 1 ، كونت العديد من الأمور الايجابية لديه خلال مشواره مع الاندية التى انضم لها ، لأن خسارة أخرى من اى ناد بنتيجة كبيرة ستكون أمرا عاديا له ، مضيفا بان المباراة كانت صدمة كبيرة جدا .





وأوضح أن هذا الجيل- وقتها- هو الذى كان قادرا على تحقيق الفوز على الاهلى 6 - 1 وليس العكس ، مشيرا إلى أن "الفريق كان داخل المباراة ولديه احساس انه الاقرب لتحقيق الفوز".



