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13 أبريل.. انطلاق مهرجان نيش أوردز لتكريم نجوم الفن وصناع الموضة.. صور

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:30 ص
إنطلاق مهرجان نيش
إنطلاق مهرجان "نيش أوردز" لتكريم نجوم الفن وصناع الموضة
آية التيجي
أعلن نادي غالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لفعاليات مهرجان جوائز نيش "Niche Awards"، في دورته الثانية، عن إقامة احتفالية ضخمة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، يوم السبت 13 أبريل، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع.

ويأتي مهرجان "نيش أووردز"، برعاية مجلة "نيش" البريطانية الشهيرة، في احتفالية تحتضنها القاهرة، ويحضرها بعض الفنانين والشركات المنتجة للأعمال الدرامية والسينمائية والغنائية تقديرًا لدورها في الارتقاء بالمجتمع المصري.

ومن المقرّر أن يشهد الحفل تكريما لشخصيات عامة وبعض العلامات التجارية التي تخدم المجتمع المصري في مجالات عدة، منها تجميل الأسنان وتصميم الأزياء والآثاث وخبراء التجميل.
13 أبريل.. انطلاق مهرجان نيش أوردز لتكريم نجوم الفن وصناع الموضة.. صور
13 أبريل.. انطلاق مهرجان نيش أوردز لتكريم نجوم الفن وصناع الموضة.. صور
13 أبريل.. انطلاق مهرجان نيش أوردز لتكريم نجوم الفن وصناع الموضة.. صور
13 أبريل.. انطلاق مهرجان نيش أوردز لتكريم نجوم الفن وصناع الموضة.. صور

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