13 أبريل.. انطلاق مهرجان نيش أوردز لتكريم نجوم الفن وصناع الموضة.. صور

أعلن نادي غالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لفعاليات مهرجان جوائز نيش "Niche Awards"، في دورته الثانية، عن إقامة احتفالية ضخمة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، يوم السبت 13 أبريل، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع.





ويأتي مهرجان "نيش أووردز"، برعاية مجلة "نيش" البريطانية الشهيرة، في احتفالية تحتضنها القاهرة، ويحضرها بعض الفنانين والشركات المنتجة للأعمال الدرامية والسينمائية والغنائية تقديرًا لدورها في الارتقاء بالمجتمع المصري.



