تفاصيل إجراءات تسجيل وتوثيق الآثار في المخازن بقوة القانون

قال سعيد سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية إن تسجيل وتوثيق الآثار بالمخازن، يتم بخطوات وإجراءات محددة، مستمدة من قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 والقانون رقم 91 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.





وأوضح أن القطع الأثرية تسجل فى سجلات رسمية مطبوعة طبقًا لمواصفات المجلس الأعلى للآثار، وصفحاتها مرقمة ومختومة جميعها بخاتم شعار الجمهورية الرسمى ، مستوفية البيانات وموحدة ، وتدون البيانات فيها باللغة العربية ويشار إليها بسجلات قيد الآثار .





جاء هذا ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها مركز دراسات وبحوث الأثار والترميم بجامعة سوهاج بعنوان"التقنيات الحديثة لتسجيل وتوثيق الآثار الثابتة والمنقولة"، وتختتم فعالياتها اليوم الأربعاء، تحت رعاية ا.د.أحمد عزيز رئيس الجامعة وا.د.عبد الناصر ياسين عميد الكلية.





وعن آلية التسجيل والتوثيق قال:يراعى عند تشكيل اللجنة أن يكون رئيسها من أهل الخبرة من ذات الاختصاص،وتضم فى عضويتها آثاريين 2 على الأقل بالإضافة لأصحاب العهد الأثرية واخصائى ترميم،وعضو قانونى ومصور وعضو من التمغة والموازين . ويصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة .





وأوضح أنه يتم تحديد جدول زمنى للجنة تنتهى فيه من كافة أعمالها بناءً على حجم ونوع العهدة ومكان وجودها، وتجدد المدة بموافقة السلطة المختصة بناءً على مبررات يبديها رئيس اللجنة،ويخصص لكل قطعة أثرية رقم تسجيل واحد تسجل به فى السجل العام.





وفى الحالات التكرارية للقطعة المتطابقة في الخامة والمصدر وأسلوب الصناعة يتم إعطائها رقم واحد فى الحالات التكرارية أرقام مسلسلة فرعية على نفس الرقم، ولا تعتمد أرقام الحفائر أو أي أرقام أخرى مكتوبة على القطع الأثرية كرقم تسجيل للقطعة في المخزن ، وبمجرد تسجيلها يدون عليها رقم التسجيل ، ويتم تدوين أرقام الحفائر فى الخانة المخصصة لها بالسجل كأرقام مرجعية .





وعن الوصف التوثيقى للأثر،كشف أنه يتألف من وصف القطعة ويشمل المادة والشكل واللون والزخارف والكتابات والتاريخ أو العصر والأجزاء المكونة للأثر،كما يتضمن المقاس والأبعاد ومكان العثور عليه وتاريخ الورود للمتحف،وتاريخ التسجيل.





وحالة الأثر وأعمال الترميم التى تمت فيه ومكان وجود القطعة بالقلم الرصاص فى الخانة المعدة لذلك،وصورة للقطعة فى الخانة المخصصة لها فى السجل،وتكتب فى الخانة المخصصة رقم الأثر عند كشفه الأرقام المكتوبة على القطعة،ويتم الالتزام بخانات السجل وبياناته.





ويكتب رقم التسجيل على القطعة بالحبر باللون المناسب المخصص لذلك والمتفق عليه تحت إشراف اخصائى الترميم مع اللجنة، والأحراز المختومة بمعرفة جهات التحقيق والتي وردت للمخزن مغلقة لحفظها على ذمة قضايا ، تُحفظ في مكان خاص بالمخزن ويكلف أحد الأثريين باستلامها وفتح دفتر أحوال لها،وتُخطر الإدارة العامة للشئون القانونية (لجنة الإحراز) لمتابعتها مع النيابات المختصة.





وأوضح أنه بوجه عام عند وضع رقم التسجيل على الأثر أيًا كانت مادته،لا بد من مراعاة إمكانية إزالة الرقم عند الحاجة بدون الإضرار بالأثر،وكتابته في مكان غير ظاهر وبخط واضح وبالمادة المناسبة.





ويدون رقم الأثر بخط واضح ومنسق وبحجم مناسب للأثر،وفي حالة القطع الأثرية ذات الخامة والحالة المميزة والتي يصعب الكتابة عليها،تتم كتابة رقم التسجيل على بطاقة خارجية مناسبة لحجم الأثر وترفق بصورة مؤمنة.





وعند ورود قطع أثرية من المصادر المختلفة إلى المخزن،تقيد بموجب محضر بدفتر أحوال المخزن،كما يقيد ذلك بدفتر أحوال الشرطة،وتكلف لجنة يحددها مدير عام المخزن من الأثريين ويرأسها أقدم أعضائها ويكون ضمن تشكيلها اخصائى ترميم،بتوثيق بيانات كل قطعة طبقًا لورودها إلى المخزن ووضع الوصف التفصيلي لها وينضم إلى اللجنة أمين العهدة المستلم لها.



