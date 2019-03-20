توصيات بتحديث سيناريوهات عرض المتاحف الإقليمية القديمة.. صور

أكد أحمد محمد سيد حميدة مدير عام المتحف الأتوني بالمنيا ضرورة عمل هيكل تنظيمي مناسب ليتوائم مع طبيعة المتاحف الإقليمية، ويتوافق مع كونها متاحف تستهدف مجتمعات بعينها دون غيرها، وعمل مجلس للأمناء لكل متحف من المتاحف الإقليمية على غرار مجالس الأمناء في المتاحف الكبرى في العالم.





جاء ذلك ضمن توصيات الرسالة التي أعدها بعنوان"المتاحف الإقليمية ودورها في التنمية والتواصل المجتمعي المستدام"،وحصل بها علي درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب جامعة المنيا.





وتضمنت التوصيات أيضا إنشاء مراكز تدريب ووضع برامج لتدريب الكوادر العاملة بكل متحف إقليمي،تتناسب مع احتياجات كل متحف ومساير لأحدث نظم التدريب بالمتاحف العالمية،ووضع برامج بشكل علمي تهدف إلي ترسيخ فكرة تواصل المتحف الاقليمي مع المجتمع المحيط.





وتغيير العرض المتحفي للمتاحف الإقليمية القديمة التي لم يتم تغيير سيناريو العرض المتحفي بها،لتقدم أسلوب جديد في العرض المتحفي,مع الأعتماد علي التكنولوجيا الحديثة في أساليب العرض،لتكون أكثر جذبا للجمهور,وكذلك استخدام طرق أكثر جذبا في شرح محتويات المتاحف للجمهور.





وإيجاد طرق غير تقليدية لتمويل المتاحف,وتنمية مواردها بعيدة عن الدعم الحكومي الذي لا يلبي متطلبات تلك المتاحف،والعمل علي إيجاد اليات تواصل بين المتاحف الاقليمية المصرية مع مثيلاتها في اوروبا وامريكا,وإيجاد السبل لعمل تبادل ثقافي من خلال المؤتمرات الدولية وتبادل المعارض المؤقتة.





كذلك العمل علي تسويق المتاحف الإقليمية بطريقة غير تقليدية،وترسيخ التواصل مع المؤسسات التعليمية والثقافية والأكاديمية دعمًا لفكرة التواصل المجتمعي المستدام،وإيجاد آليات لربط المتاحف الإقليمية المصرية بعضها ببعض من خلال شبكات وعمل قاعدة للبيانات خاصة بتلك المتاحف لتبادل الخبرات فيما بينها.





وجاء ضمن التوصيات أيضا وضع التنمية المستدامة والتواصل المجتمعي المستدام في قائمة أولويات المتاحف الإقليمية،وتفعيل دور المكتبات العامة والمتخصصة في الاثار داخل كل متحف اقليمي، لضمان تلبيه متطلبات المهتمين بالجوانب الثقافية والأثرية من افراد المجتمع المحيط.



