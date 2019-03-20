ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

توصيات بتحديث سيناريوهات عرض المتاحف الإقليمية القديمة.. صور

الأربعاء 20/مارس/2019 - 06:10 ص
أحد المتاحف الإقليمية
أحد المتاحف الإقليمية
علاء المنياوي
أكد أحمد محمد سيد حميدة مدير عام المتحف الأتوني بالمنيا ضرورة عمل هيكل تنظيمي مناسب ليتوائم مع طبيعة المتاحف الإقليمية، ويتوافق مع كونها متاحف تستهدف مجتمعات بعينها دون غيرها، وعمل مجلس للأمناء لكل متحف من المتاحف الإقليمية على غرار مجالس الأمناء في المتاحف الكبرى في العالم.

جاء ذلك ضمن توصيات الرسالة التي أعدها بعنوان"المتاحف الإقليمية ودورها في التنمية والتواصل المجتمعي المستدام"،وحصل بها علي درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب جامعة المنيا.

وتضمنت التوصيات أيضا إنشاء مراكز تدريب ووضع برامج لتدريب الكوادر العاملة بكل متحف إقليمي،تتناسب مع احتياجات كل متحف ومساير لأحدث نظم التدريب بالمتاحف العالمية،ووضع برامج بشكل علمي تهدف إلي ترسيخ فكرة تواصل المتحف الاقليمي مع المجتمع المحيط.

وتغيير العرض المتحفي للمتاحف الإقليمية القديمة التي لم يتم تغيير سيناريو العرض المتحفي بها،لتقدم أسلوب جديد في العرض المتحفي,مع الأعتماد علي التكنولوجيا الحديثة في أساليب العرض،لتكون أكثر جذبا للجمهور,وكذلك استخدام طرق أكثر جذبا في شرح محتويات المتاحف للجمهور.

وإيجاد طرق غير تقليدية لتمويل المتاحف,وتنمية مواردها بعيدة عن الدعم الحكومي الذي لا يلبي متطلبات تلك المتاحف،والعمل علي إيجاد اليات تواصل بين المتاحف الاقليمية المصرية مع مثيلاتها في اوروبا وامريكا,وإيجاد السبل لعمل تبادل ثقافي من خلال المؤتمرات الدولية وتبادل المعارض المؤقتة.

كذلك العمل علي تسويق المتاحف الإقليمية بطريقة غير تقليدية،وترسيخ التواصل مع المؤسسات التعليمية والثقافية والأكاديمية دعمًا لفكرة التواصل المجتمعي المستدام،وإيجاد آليات لربط المتاحف الإقليمية المصرية بعضها ببعض من خلال شبكات وعمل قاعدة للبيانات خاصة بتلك المتاحف لتبادل الخبرات فيما بينها.

وجاء ضمن التوصيات أيضا وضع التنمية المستدامة والتواصل المجتمعي المستدام في قائمة أولويات المتاحف الإقليمية،وتفعيل دور المكتبات العامة والمتخصصة في الاثار داخل كل متحف اقليمي، لضمان تلبيه متطلبات المهتمين بالجوانب الثقافية والأثرية من افراد المجتمع المحيط.

والاهتمام والتركيز علي فكرة إحياء التراث،مما يترتب عليه إحياء الحرف والصناعات التراثية الخاصة بكل اقيم لضمان عدم انقراض تراث الاقليم،والتركيز علي الاهتمام بالدراسات المتحفية داخل الجامعات واعتبارها جزءا مهما من دراسة طلاب الجامعة.
توصيات بتحديث سيناريوهات عرض المتاحف الإقليمية القديمة.. صور
توصيات بتحديث سيناريوهات عرض المتاحف الإقليمية القديمة.. صور
توصيات بتحديث سيناريوهات عرض المتاحف الإقليمية القديمة.. صور
توصيات بتحديث سيناريوهات عرض المتاحف الإقليمية القديمة.. صور
توصيات بتحديث سيناريوهات عرض المتاحف الإقليمية القديمة.. صور
توصيات بتحديث سيناريوهات عرض المتاحف الإقليمية القديمة.. صور

ترشيحاتنا

تفاصيل صادمة في وفاة فنان عالمي شهير داخل منزله.. فيديو

وصية الرئيس السيسي للشباب العربي والأفريقي من أسوان.. فيديو

اليوم.. الحكم في قضية نسب الطفلة ديالا

الطيران تكشف حقيقة زيادة رسوم المغادرة بالمطارات

عبدالمنصف يكشف أسباب خسارة الـ 6 - 1 أمام الأهلي وآثارها الإيجابية.. فيديو

في ذكرى رحيله.. ما صلة القرابة بين عبد الغني النجدي وإسعاد يونس

الرئيس التشيكي يتهم تركيا بالتحالف مع داعش

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 3

أستاذ علم النفس السلوكي توضح سبب لجوء الأبناء إلى السوشيال ميديا

النجار: المهاجرون المسلمون لـ أوروبا ليسوا سفراء جيدين للإسلام.. فيديو

الأوقاف: بناء مسجد بدلاً عن أي زاوية تزال للصالح العام

عبد الحليم علي للاعبي الزمالك: الدوري يقترب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

أحمد ناجي: حركة إعجازية وراء إصابة عامر عامر.. فيديو
عبد الحليم علي للاعبي الزمالك: الدوري يقترب.. فيديو
فيديوجراف| احترس.. السجن لممارسي لعبة PUBG بالهند
مدرب أوغندا: منتخب مصر المرشح الأبرز للفوز بالكان.. فيديو
أستاذ علم النفس السلوكي توضح سبب لجوء الأبناء إلى السوشيال ميديا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟