ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 3

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:17 ص
عدد الشهداء الفلسطينيين
عدد الشهداء الفلسطينيين
أ ش أ
استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشابين استشهادا بعد أن أطلق الاحتلال النار على مركبتهما أثناء مرورهما في شارع عمان شرق نابلس.

وأوضح تلفزيون فلسطين، أن الشهيدين هما، رائد هاشم حمدان "19 عاما" وزيد محمد نوري "18 عاما".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أفاد بأن الاحتلال منع 3 طواقم اسعاف من الوصول للسيارة التي أُطلق عليها النار من قبل قواته شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على طواقم الإسعاف شرق نابلس خلال محاولتها الاقتراب من السيارة.

وفي وقت سابق، زعم موقع "حدشوت 24" العبري أن سيارة فلسطينية مسرعة أطلقت النار بالقرب من قبر يوسف في نابلس، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.

وارتفع عدد الشهداء، خلال الساعات الماضية، إلى 3 أشخاص، إذ استشهد الشاب عمر أبو ليلى- الذي تنسب إليه قوات الاحتلال تنفيذ عملية إطلاق النار والطعن التي جرت الأحد الماضي، قرب مستوطنة "أرئيل" في مدينة سلفيت شمال الضفة، والتي أدت لمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين-.

ترشيحاتنا

مدحت قريطم يشرح تفاصيل قانون المرور الجديد.. فيديو

تفاصيل صادمة في وفاة فنان عالمي شهير داخل منزله.. فيديو

شاهد.. مهارات لاعب الاتصالات تشعل الصراع بين كبار الدوري

نيسان تخطط لزيادة إنتاج مصنعها في مصر من 6 الآف إلى 28 ألف سيارة

الكويت تستبعد المدرسين المصريين من تعاقدات العام الجديد

خبير اقتصادي: الدولار سيتراجع إلى 6 جنيهات في هذه الحالة

مشادة على الهواء بسبب السوشيال ميديا وقضايا الطلاق والخلع بين المتزوجين

17/17.. ساديو ماني هداف الدوري الإنجليزي بدون تسديد ركلات جزاء

شباب الإخوان يفضحون أردوغان بعد تهديده بترحل 12 إلى مصر.. فيديو

أصهار ترامب عنصريين..رفضوا مقابلة زوجة ابنهم 6 سنوات لأنها ليست يهودية

السكك الحديدية: وقف سائقين يتناولان علاجاً به نسبة مخدر لحين شفائهما.. فيديو

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

أستاذ علم النفس السلوكي توضح سبب لجوء الأبناء إلى السوشيال ميديا
صندوق مكافحة الإدمان: سنفاجئ موظفي الوزارات لإجراء تحليل المخدرات
السكك الحديدية: وقف سائقين يتناولان علاجاً به نسبة مخدر لحين شفائهما.. فيديو
أحمد ناجي عن إصابة عامر عامر: كده كده كان في واحد هيطير.. فيديو
أحمد موسى: إرسل صورتك مع والدتك وسيتم عرضها على الهواء.. غداً

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟