حظك اليوم الأربعاء 20 مارس 2019

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 على النحو التالي:





الحمل

من21 /3 إلى 20 /4

صحيا: القمر يتنافر مع نبتون وعطارد في منزلي الصحة وعليك أن تعتني اليوم بنفسك وبصحتك كي تستعيد حيويتك.

مهنيا: عطارد يتراجع في منزلك الثاني عشر وقد تتأخر مفاوضات أو أعمال لعدم كفاية التفاصيل.. اصبر قليلا.









الثور

من 21 /4 إلى 21 /5

عاطفيًا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بفترة مثالية للحب وتتواصل بحنان مع من تحب.

ماليًا ومهنيًا: تعمل بجدية ويُحالفك الحظ في كل عمل تنجزه وتوظف جيدًا طاقاتك وتبدو مبتكرًا.





الجوزاء

من 22 /5 إلى 21 /6

مهنيا واجتماعيا: معاكسة الكواكب مستمرة.. كن مستعدا للتغيير بدلا من الندم على الماضي.

عائليا: القمر معاكس في منزل العائلة وقد ينشأ اليوم سوء تفاهم مع أحد الأقارب.. تجنب الجدال كي لا تعكر صفو يومك.





السرطان

من 22 /6 إلى 22 /7

اجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك ببلاغة التعبير وتعرف اليوم كيف تهدئ الأجواء بدبلوماسية بالغة.

عاطفيا وماليا: يوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لك أو قد تبدأ جديدا في حياتك وتتسلح بإرادة من حديد.





الأسد

من 23 /7 إلى 22 /8

ماليا: تنافر القمر مع نبتون وعطارد في منزلي المال قد يجلب لك ضغوطا مالية.. وعليك أن تحسن استثمار مواهبك وتحاول أن تضع قاعدة مادية متينة.

مهنيا: رغم الضغوط، المشتري في وضع داعم وقد يساعدك ذلك على التقدم بيقظة وطاقة ونشاط.





العذراء

من 23 /8 إلى 22 /9

اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك ويمنحك ذلك قدرة على إنجاز أعمالك بإتقان.

عاطفيا: الوضع الفلكي اليوم يعدك بأوقات هانئة وقد تستقبل اليوم بمزاج جيد.





الميزان

من 23 /9 إلى 22 /10

صحيا: القمر يتنافر مع نبتون وعطارد في منزلي الصحة مما يجعلك تميل للتكاسل.. استرخ كيفما شئت إذا شعرت بانخفاض طاقتك.

عاطفيا وعائليا: تنصحك الأفلاك بألا تبح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.





العقرب

من 23 /10 إلى 22 /11

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المشروعات يساعدك اليوم على الاعتناء بكل عمل تقوم به وتحصل على الإعجاب.

اجتماعيا: اليوم تميل للتعامل بأمانة مع الأصدقاء كي يكونوا في المقابل أمناء معك.





القوس

من 23 /11 إلى 21 /12

مهنيا واجتماعيا: القمر يتنافر مع نبتون وعطارد.. فلا تدخل اليوم في مناقشات عاصفة وتجنب الضغط.

عائليا: عطارد يتراجع في مربع برجك وعليك أن تتجنب الشجار مع من حولك.





الجدي

من 22 /12 إلى 20 /1

عاطفيا وماليا: القمر يجلب لك الحظ ويعدك بيوم مناسب للسفر وتبدو موفقا في كل شئ.

اجتماعيا: اليوم تظهر شهامة نادرة ويذكر لك الجميع فضلك وتميل اليوم للتعرف على أشخاص أو معلومات جديدة.





الدلو

من 21 /1 إلى 19 /2

عاطفيا ومهنيا: اليوم قد تخف الضغوط وتمارس موهبتك الاستكشافية وتجد أدوات التقدم في متناول يديك، تفاءل.

ماليا: تنافر القمر مع نبتون وعطارد في منزلي المال يشوشك وعليك أن تحدد أهدافك جيدا وأن ترسم الطريق إليها بوضوح.





الحوت

من 20 /2 إلى 20 /3

عائليا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تسيطر على غضبك وانفعالك كي تكسب الموقف.