جوجل يحتفل بميلاد الشاعرة جميلة العلايلي الـ 122

احتفل محرك البحث جوجل اليوم بالذكرى الـ122 لميلاد الشاعرة المصرية جميلة العلايلي بصورة كارتونية وتغيير شعاره إلى صورة لها وبجوارها دواية حبر وأقلام وكتب.
وولدت جميلة العلايلي، في القاهرة عام 1907، وأصبحت شاعرة وأديبة مصرية وواحدة من أشهر شعراء جيلها.
ويرجع السبب إلى اكتشاف موهبة العلايلي إلى الأديبة مي زيادة، حيث ألفت جميلة العديد من الدواودين فهي شاعرة من مدرسة ابولو، وقالت عن نفسها «مثلي الأعلى منذ وعيت في الأدب أديبة الشرق النابغة مي زيادة. مثلي الأعلى في كفاحي الاجتماعي والوطني زعيمة النهضة النسائية هدى هانم شعراوى. مثلي الأعلى في الشعر رائد الشعر الحديث ومؤسس جماعة أبولو الدكتور أحمد زكي أبو شادي. ورغم تأثّري بهؤلاء فقد كان لي أسلوبي الخاص في كل كفاح قمت به بإلهام من الله.»