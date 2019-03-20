جوجل يحتفل بميلاد الشاعرة جميلة العلايلي الـ 122

احتفل محرك البحث جوجل اليوم بالذكرى الـ122 لميلاد الشاعرة المصرية جميلة العلايلي بصورة كارتونية وتغيير شعاره إلى صورة لها وبجوارها دواية حبر وأقلام وكتب.





وولدت جميلة العلايلي، في القاهرة عام 1907، وأصبحت شاعرة وأديبة مصرية وواحدة من أشهر شعراء جيلها.



