كارثة مرعبة.. إعصار يمحو مدينة ويقتل ألف مواطن في موزمبيق.. شاهد

تسبب إعصار هائل في تدمير شبه كامل لمدينة بيرا في موزمبيق، ليضع مصير 500 ألف مواطن في خطر.





وذكرت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية أن إعصارا استوائيا قاتلا، دمر أكثر من 90% من مدينة بيرا في موزمبيق، ليزيد المخاوف بشأن المواطنين كانوا يعيشون فيها.









وأشارت الصحيفة إلى أن إعصار "إيداي" تسبب في تدمير هذه المدينة الكبيرة بسرعة رياح تتخطى 106 ميل في الساعة، قبل أن يتحرك إلى زيمبابوي ومالاوي، وفق ما أعلنت منظمة الصليب الأحمر.





وتسبب الإعصار في تدمير "هائل ومرعب"، بحسب منظمتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بعد مسح للمنطقة بواسطة طائرة مروحية.





وتظهر الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المحلية بأن المنازل تدمرت بالكامل وأصبحت المدينة عبارة عن بركة مياه، كما سقطت الأشجار وكابلات الكهرباء في شوارع المدينة.





وقال الرئيس الموزمبيقي، فيليب نيوسي إنه يعتقد أن هذا الإعصار هو الأكثر تدميرا وقتلا في الدولة، موضحا أنه كارثة حقيقية لأبعد حد.



