ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

كارثة مرعبة.. إعصار يمحو مدينة ويقتل ألف مواطن في موزمبيق.. شاهد

الأربعاء 20/مارس/2019 - 06:05 ص
صدى البلد
حسن محرم
تسبب إعصار هائل في تدمير شبه كامل لمدينة بيرا في موزمبيق، ليضع مصير 500 ألف مواطن في خطر.

وذكرت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية أن إعصارا استوائيا قاتلا، دمر أكثر من 90% من مدينة بيرا في موزمبيق، ليزيد المخاوف بشأن المواطنين كانوا يعيشون فيها.


وأشارت الصحيفة إلى أن إعصار "إيداي" تسبب في تدمير هذه المدينة الكبيرة بسرعة رياح تتخطى 106 ميل في الساعة، قبل أن يتحرك إلى زيمبابوي ومالاوي، وفق ما أعلنت منظمة الصليب الأحمر.

وتسبب الإعصار في تدمير "هائل ومرعب"، بحسب منظمتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بعد مسح للمنطقة بواسطة طائرة مروحية.

وتظهر الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المحلية بأن المنازل تدمرت بالكامل وأصبحت المدينة عبارة عن بركة مياه، كما سقطت الأشجار وكابلات الكهرباء في شوارع المدينة.

وقال الرئيس الموزمبيقي، فيليب نيوسي إنه يعتقد أن هذا الإعصار هو الأكثر تدميرا وقتلا في الدولة، موضحا أنه كارثة حقيقية لأبعد حد.

ووصف الرئيس بأن جثث المواطنين عائمة فوق المياه متوقعا أن عدد القتلى من الحادث قد يبلغ 1000 مواطن.
كارثة مرعبة.. إعصار يمحو مدينة ويقتل ألف مواطن في موزمبيق.. شاهد
كارثة مرعبة.. إعصار يمحو مدينة ويقتل ألف مواطن في موزمبيق.. شاهد
كارثة مرعبة.. إعصار يمحو مدينة ويقتل ألف مواطن في موزمبيق.. شاهد
كارثة مرعبة.. إعصار يمحو مدينة ويقتل ألف مواطن في موزمبيق.. شاهد
كارثة مرعبة.. إعصار يمحو مدينة ويقتل ألف مواطن في موزمبيق.. شاهد
كارثة مرعبة.. إعصار يمحو مدينة ويقتل ألف مواطن في موزمبيق.. شاهد
كارثة مرعبة.. إعصار يمحو مدينة ويقتل ألف مواطن في موزمبيق.. شاهد
كارثة مرعبة.. إعصار يمحو مدينة ويقتل ألف مواطن في موزمبيق.. شاهد

ترشيحاتنا

الأوقاف: بناء مسجد بدلاً عن أي زاوية تزال للصالح العام

براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه.. شروط التقديم لبرنامج التأهيل لوظيفة رفيق مسن | خدمات

6 أبريل.. نظر دعوى تعديل قانون الإيجارات لتحديد المدة

شاهد.. نيزك قوته 10 أضعاف قنبلة هيروشيما ينفجر فوق جزيرة روسية

كيف التحق فتى الريف بأول دفعة بمعهد التمثيل.. شكري سرحان: امتحان الريحاني صعب.. نوستالجيا

حكم صلاة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد

البحوث الإسلامية يوضح فضل مكافأة الناس وشكرهم بمقولة جزاك الله خيرا

مضغ العلكة لمدة 30 دقيقة يخلصك من ألم لن تتوقعيه

الطيران تكشف حقيقة زيادة رسوم المغادرة بالمطارات

أستراليا تستدعي سفير تركيا بشأن تصريحات أردوغان عن قتل الوافدين لبلاده

كليتها أنقذت حياة ابنها.. الأم المثالية الأولى على الجمهورية ربت أبناءها بـ 88 جنيها

أول فوتوسيشن لشيخ داخل الجامع الأزهر ينال إعجاب رواد السوشيال ميديا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

أحمد ناجي: حركة إعجازية وراء إصابة عامر عامر.. فيديو
عبد الحليم علي للاعبي الزمالك: الدوري يقترب.. فيديو
فيديوجراف| احترس.. السجن لممارسي لعبة PUBG بالهند
مدرب أوغندا: منتخب مصر المرشح الأبرز للفوز بالكان.. فيديو
أستاذ علم النفس السلوكي توضح سبب لجوء الأبناء إلى السوشيال ميديا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟