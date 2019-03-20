شاهد.. أول ظهور للراقصة دينا بعد عودتها من أداء العمرة

نفت الراقصة دينا، الأخبار المتداولة بشأن زواجها أثناء أداء العمرة، وظهرت في فيديو عبر "انستجرام" تؤكد أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.
وقالت "دينا"، في الفيديو: "بشكر كل الناس اللي هنّأتني على العمرة، وأنا رجعت مصر، وربنا يكتب لكم كل خير، والناس اللي بتسألني عن زواجي، أنا لم أتزوج، ونازلة شغلي دلوقتي".
ووجهت "دينا"، رسالة شكر، إلى السعودية، على مُعاملتها هناك.
وانتشرت شائعة زواج دينا مؤخرًا، بسبب الصورة التي نشرتها الإعلامية بسمة وهبة عبر "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تهنئ دينا، وتنظر على الخاتم بيدها، الأمر الذي فسّره البعض بأنه إعلان زواج للراقصة .