الأوقاف: بناء مسجد بدلاً عن أي زاوية تزال للصالح العام

أكدت وزارة الأوقاف أن أي زاوية تتم إزالتها للصالح العام كـ"ضرورة توسعة طريق أو نحوه، أو كونها تحجب الرؤية في بعض مسارات السكة الحديد مما بني بدون أي رخص أو تصاريح"، سيتم بناء مسجد جامع عوضا عنها.





وشددت الوزارة، في بيان لها، أنها تقوم بأكبر حركة إعمار للمساجد في تاريخ مصر، إحلالا وتجديدا وصيانة وفرشا، ففضلا عن عملها القائم في إحلال وتجديد وصيانة نحو 600 مسجد في وقت واحد، ستعلن خلال أيام، بالأسماء، عن الإشهار العام والمحلي لإحلال وتجديد وبناء 100 مسجد أخرى.



