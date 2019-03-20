براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه.. شروط التقديم لبرنامج التأهيل لوظيفة رفيق مسن | خدمات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، فتح باب التقديم لبرنامج "تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب للعمل كرفيق مسن" والذي يستهدف تأهيل 150 شابًا وفتاة، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بملف كبار السن.





فيما تم تشكيل لجنة عليا لشؤون كبار السن تجتمع بشكل دوري لدراسة مشكلات وقضايا كبار السن وتقدم مقترحات وتتابع تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة لدعم كبار السن.





برنامج "رفيق المسن" يأتي تفعيلا وتنفيذًا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرا بين الوزارة والمعهد القومى لعلوم المسنين جامعة بنى سويف وعدد من الجمعيات الأهلية، ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن فى مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن داخل أسرته وتقديم خدمة للمسن غير القادر صحيا على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الاساسية باعتبارها خدمة أفضل للمسنين، مع إيجاد منظومة موحدة للتعامل مع خدمة رفيق المسن بالتعاون مع الجمعيات الشريكة ذات الخبرة فى هذا المجال.





وفُتح باب التقديم للالتحاق وذلك فى الفترة من 17 مارس وحتى 4 إبريل المقبل، للشباب الراغب من محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية" فقط، كمرحلة أولى من تنفيذ البرنامج,





https://goo.gl/forms/mpcLw3G8VEARjmsa2. ويمكن للراغبين الاطلاع على الشروط اللازمة والتقديم وارسال السير الذاتية من خلال الرابط التالى





ويحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى باجتياز البرنامج التدريبي على تقديم خدمات رعاية المسنين، كما سيتم توفير فرص عمل بعد الانتهاء من التدريب بمرتبات مجزية تبدأ من 4 آلاف جنيه.





كما تم إعداد منهج تدريبى موحد وشامل لرفيق المسن، ومن المقرر بدء البرامج التدريبية وتوزيع الحقائب التدريبية عقب غلق باب التقديم واختيار من ينطبق عليهم الشروط المطلوبة.



