ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه.. شروط التقديم لبرنامج التأهيل لوظيفة رفيق مسن | خدمات

الأربعاء 20/مارس/2019 - 06:50 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، فتح باب التقديم لبرنامج "تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب للعمل كرفيق مسن" والذي يستهدف تأهيل 150 شابًا وفتاة، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بملف كبار السن.

فيما تم تشكيل لجنة عليا لشؤون كبار السن تجتمع بشكل دوري لدراسة مشكلات وقضايا كبار السن وتقدم مقترحات وتتابع تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة لدعم كبار السن.

برنامج "رفيق المسن" يأتي تفعيلا وتنفيذًا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرا بين الوزارة والمعهد القومى لعلوم المسنين جامعة بنى سويف وعدد من الجمعيات الأهلية، ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن فى مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن داخل أسرته وتقديم خدمة للمسن غير القادر صحيا على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الاساسية باعتبارها خدمة أفضل للمسنين، مع إيجاد منظومة موحدة للتعامل مع خدمة رفيق المسن بالتعاون مع الجمعيات الشريكة ذات الخبرة فى هذا المجال.

وفُتح باب التقديم للالتحاق وذلك فى الفترة من 17 مارس وحتى 4 إبريل المقبل، للشباب الراغب من محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية" فقط، كمرحلة أولى من تنفيذ البرنامج,

ويمكن للراغبين الاطلاع على الشروط اللازمة والتقديم وارسال السير الذاتية من خلال الرابط التالى: https://goo.gl/forms/mpcLw3G8VEARjmsa2.

ويحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى باجتياز البرنامج التدريبي على تقديم خدمات رعاية المسنين، كما سيتم توفير فرص عمل بعد الانتهاء من التدريب بمرتبات مجزية تبدأ من 4 آلاف جنيه.

كما تم إعداد منهج تدريبى موحد وشامل لرفيق المسن، ومن المقرر بدء البرامج التدريبية وتوزيع الحقائب التدريبية عقب غلق باب التقديم واختيار من ينطبق عليهم الشروط المطلوبة.

ومن بين الشروط المطلوبة للتقديم أن يكون الشاب أو الفتاة مصرى الجنسية، وتتراوح السن من 18 -45 عاما حاصل على ثانوية عامة أو ما يعادلها وخال من الأمراض الجسدية والنفسية.

موضوعات متعلقة

جهاز تنمية المشروعات بالفيوم يعلن عن فرص لتدريب الشباب مجانا

مبادرة بينا مصر أحلى تحتفل باليوم العالمي للمسنين

غادة والي: نعد دراسة مسحية لدور المسنين ومشروع لتأهيل الجليس

أكسيد تعلن عن وظائف برواتب تصل إلى 3400 جنيه

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تفعيل مشروع رفيق المسن.. صور

تعرف على شروط مشروع التضامن الاجتماعى رفيق المسن

ترشيحاتنا

وزير التعليم يفند شائعات مافيا الدروس بخصوص التابلت

خادم الحرمين يوجه بإطلاق اسم ولي العهد على طريق رئيسي في الرياض

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 3

تفاصيل صادمة في وفاة فنان عالمي شهير داخل منزله.. فيديو

أستراليا تستدعي سفير تركيا بشأن تصريحات أردوغان عن قتل الوافدين لبلاده

شاهد.. أول ظهور للراقصة دينا بعد عودتها من أداء العمرة

بعد استدعاء سفير تركيا.. رئيس وزراء أستراليا: تصريحات أردوغان مشينة

كارثة مرعبة.. إعصار يمحو مدينة ويقتل ألف مواطن في موزمبيق.. شاهد

ننشر خريطة مشاركة القطاع السياحي المصري بالمعارض الدولية

الرئيس التشيكي يتهم تركيا بالتحالف مع داعش

قوات الاحتلال تقتحم قبر يوسف في نابلس

اليوم.. الحكم في قضية نسب الطفلة ديالا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

أحمد ناجي: حركة إعجازية وراء إصابة عامر عامر.. فيديو
عبد الحليم علي للاعبي الزمالك: الدوري يقترب.. فيديو
فيديوجراف| احترس.. السجن لممارسي لعبة PUBG بالهند
مدرب أوغندا: منتخب مصر المرشح الأبرز للفوز بالكان.. فيديو
أستاذ علم النفس السلوكي توضح سبب لجوء الأبناء إلى السوشيال ميديا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟