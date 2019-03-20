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أخبار العالم

خادم الحرمين يوجه بإطلاق اسم ولي العهد على طريق رئيسي في الرياض

الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:57 ص
خادم الحرمين
خادم الحرمين
محمد شحتة
وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز- في أثناء اطلاعه على مشروع «المسار الرياضي» أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أعلن عن إطلاقها أمس- بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد (غربا) وطريق الجنادرية (شرقا)، باسم «طريق الأمير محمد بن سلمان».

ويعد الطريق، أحد أهم طرق الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كيلو مترًا، ويقام على امتداده مشروع «المسار الرياضي» الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل.

كما يضم المشروع مجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية.

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