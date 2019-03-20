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تعرف على أغلى وأرخص مدن العالم

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:44 ص
أغلى وأرخص مدن العالم
أغلى وأرخص مدن العالم
محمد شحتة
كشف مؤشر تكاليف المعيشة، الذي تصدره "وحدة الخبراء الاقتصاديين"، أسماء أغلى مدن العالم، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

وقال المصدر، إن المؤشر يركز على عاملين أساسيين هما قيمة الخدمات والمرافق وأسعار المواصلات، مضيفا "المؤشر صنف 133 دولة بعد قضاء 150 يوما في كل وحدة منها".

وأضاف أحد المشاركين في الاستطلاع "نلاحظ أن تكاليف المعيشة متقاربة في أغلى المدن تقليديا مثل باريس وسنغافورة وزيوريخ وجنيف وكوبنهاغن وهونغ كونغ".

وتابع: "حتى في المواقع التي قد يكون فيها شراء منتجات البقالة أرخص نسبيا، فإن أسعار المرافق أو وسائل النقل تزيد من إجمالي تكاليف المعيشة".

وأكد: "أكثر ما يلفت الانتباه هو الانخفاض الحاد في تصنيف المدن الاقتصادية الناشئة، مثل إسطنبول وموسكو وسان بطرسبرغ، وذلك بسبب ارتفاع التضخم المستمر وانخفاض قيمة العملات".

وتشاركت باريس وهونغ كونغ وسنغافورة في المركز الأول لأغلى مدن العالم

وجاء ترتيب أغلى المدن في العالم كالآتي:
1- سنغافورة
2- باريس
3- هونغ كونغ
4- زيوريخ
5- جنيف
5- أوساكا
7- سيول
8- كوبنهاغن
9-نيويورك
10- تل أبيب
11- لوس أنجلوس

أما أرخص مدن العالم، فهي:
1- كاراكاس
2- دمشق
3- طشقند
4- ألماتي
5- بنغالور
6- كاراتشي
7- لاغوس
8- بوينس آيرس
9- تشيناي
10- نيو دلهي

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