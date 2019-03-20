تعرف على أبرز الأخبار المحلية والعالمية خلال الساعات الماضية

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبارننشر خريطة مشاركة القطاع السياحي المصري بالمعارض الدوليةمدرب أوغندا: منتخب مصر المرشح الأبرز للفوز بالكانالمصرية آية السيد تحرز ذهبية جمباز الأولمبياد الخاص بأبوظبيأول ظهور للراقصة دينا بعد عودتها من أداء العمرةرئيسة وزراء نيوزيلندا تنتصر لضحايا الحادث الإرهابي بطريقة خاصةوزير التعليم يفند شائعات مافيا الدروس بخصوص التابلتالأوقاف: 28 دولة أفريقية تشارك في المسابقة العالمية للقرآن.. السبتميسي يغادر تدريبات منتخب الأرجنتين بسبب الإصابة