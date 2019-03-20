ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تعرف على أبرز الأخبار المحلية والعالمية خلال الساعات الماضية

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:22 ص
محمد شحتة

ترشيحاتنا

كليتها أنقذت حياة ابنها.. الأم المثالية الأولى على الجمهورية ربت أبناءها بـ 88 جنيها

مدرب أوغندا: منتخب مصر المرشح الأبرز للفوز بالكان.. فيديو

حكايات فتيات بعن أجسادهن مقابل المال.. قضية الإتجار بالبشر.. من القبض على 40 متهماً حتى الحكم عليهم بالمشدد من 3 لـ 16 سنة.. فيديو وصور

تفاصيل صادمة في وفاة فنان عالمي شهير داخل منزله.. فيديو

أستراليا تستدعي سفير تركيا بشأن تصريحات أردوغان عن قتل الوافدين لبلاده

الإفتاء تحل أزمة الموظفين الذين لا يسمح لهم بالذهاب للصلاة أثناء العمل.. فيديو

إيمان السيد: بطلت المحاماة عشان أنا مش وش أقسام.. فيديو

قوات الاحتلال تقتحم قبر يوسف في نابلس

ذئب يقتل ربة منزل في زراعات القصب بسوهاج

محاكمة لورد كبير في بريطانيا بتهم الاعتداءات الجنسية على طفلين

أحمد موسى: إرسل صورتك مع والدتك وسيتم عرضها على الهواء.. غداً

أحمد زاهر يتأهل لأولمبياد طوكيو في الرماية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

أحمد ناجي: حركة إعجازية وراء إصابة عامر عامر.. فيديو
عبد الحليم علي للاعبي الزمالك: الدوري يقترب.. فيديو
فيديوجراف| احترس.. السجن لممارسي لعبة PUBG بالهند
مدرب أوغندا: منتخب مصر المرشح الأبرز للفوز بالكان.. فيديو
أستاذ علم النفس السلوكي توضح سبب لجوء الأبناء إلى السوشيال ميديا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟