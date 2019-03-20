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محافظات

تحرير 39 مخالفة تموينية بحملات تفتيشية بمنيا القمح وبلبيس

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:46 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
قالت فايزة عبدالرحمن مدير مديرية تموين الشرقية، ان قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة كمال البلتاجى رئيس القطاع شن حملة تموينية على المخابز بمدينة بلبيس للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية وتم تحرير 10 تقارير مخالفات ضد أصحاب المخابز لإنتاج خبز ناقص وزن ولعدم نظافة معدات العجين ولإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية.

كما قامت إدارة تموين منيا القمح بحملة تفتيشية على المخابز برئاسة على عبدالمحسن أسفرت عن تحرير 29 تقريراً ضد أصحاب المخابز المخالفة.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لمدير مديرية التموين بالشرقية بضرورة شن حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على البقالين التموينيين والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة ظاهرة الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسعار لمنع تلاعب التجار بها وضبط المخالفين ولتطبيق القانون بكل حسم وقوة لضمان وصول الدعم لمستحقيه و ضمان جودة وسلامة المنتج المعروض حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

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