تحرير 39 مخالفة تموينية بحملات تفتيشية بمنيا القمح وبلبيس

قالت فايزة عبدالرحمن مدير مديرية تموين الشرقية، ان قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة كمال البلتاجى رئيس القطاع شن حملة تموينية على المخابز بمدينة بلبيس للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية وتم تحرير 10 تقارير مخالفات ضد أصحاب المخابز لإنتاج خبز ناقص وزن ولعدم نظافة معدات العجين ولإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية.





كما قامت إدارة تموين منيا القمح بحملة تفتيشية على المخابز برئاسة على عبدالمحسن أسفرت عن تحرير 29 تقريراً ضد أصحاب المخابز المخالفة.



