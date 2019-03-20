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مرأة

اكتشفي الأسباب والعلاج لتقشير جلد الوجه

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:47 ص
العلاجات المنزلية
العلاجات المنزلية لعلاج تقشير الجلد على الوجه
أسماء عبد الحفيظ
يتساءل الكثير من الأشخاص عن مشكلة تقشير الجلد وما سببه؟ وما العلاجات السريعة التى تعالج هذه المشكلة ؟.

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن بعض أسباب تقشير الجلد والتى تتمثل فيما يلى:

التعرض المفرط لأشعة الشمس الجلد الجاف والتالف الأمراض الجلدية مثل الأكزيما ، التهاب الجلد ، الصدفية ، السرطان ، إلخ. رد فعل بعض الأدوية ،عوامل وراثية ،اضطرابات الجلد النادرة قدم الرياضي ، الالتهابات الفطرية ، الظروف المناخية .

ووفقا لما جاء به موقع بولد سكاى " العلاجات المنزلية لعلاج تقشير الجلد على الوجه "

1. الألوة فيرا هلام " جيل الصبار "
علاج شائع لعلاج عدد من الأمراض الجلدية بما في ذلك التقشير ، الألوة فيرا تمتلك خصائص مضادة للالتهابات والترطيب التي تساعد في علاج تقشير الجلد.

المكونات
2 ملعقة كبيرة الألوة فيرا هلام

كيف نفعل
اغسل بعض هلام الألوة فيرا من ورقة الألوة وقم بتطبيقه على وجهك.
اتركه لمدة 30-45 دقيقة ثم اغسله برفق.
كرر هذا مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

2. العسل
العسل ، المطريات يساعد في علاج البشرة الجافة ، وبالتالي يعمل بفعالية لعلاج تقشير الجلد.
كما أنه يرطب ويغذي بشرتك مع الاستخدام المنتظم.

مكونات
2 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة كبيرة من ماء الورد

كيف نفعل:
الجمع بين كل من العسل وماء الورد في وعاء.
اخلطيها جيدًا.
ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
اغسله بالماء الفاتر وأترك وجهك جافًا.
كرر هذا مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

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