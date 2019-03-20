ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

أم تلد طفلة بوزن كرة بولينج.. صور

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:56 ص
صدى البلد
كريم جمال
حطمت أم أمريكية رقمًا قياسيًا بإحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أنجبت طفلة وزنها يقارب وزن كرة البولينج.

وبحسب سبوتنيك، بلغ وزن المولودة هاربر باكلي، التي أنجبتها 6 كيلوجرامات، وأكدت الأم أن عملية ولادة طفلتها لم تكن بالسهلة والميسرة على الإطلاق، واصفة شعور ولادتها لها بأن "جرارين اصطدما بها".

وقالت: "لقد كانت الولادة عنيفة للغاية، وعلقت مولودتي تحت قفصي الصدري أثناء محاولتي إخراجها إلى الحياة".

وتعد هاربر باكلي هي أضخم مولود في مركز أرنوت أوغدين الطبي، حسبما ذكرت إذاعة "WETM" الأمريكية المحلية، نقلا عن سجلات يرجع تاريخها إلى 30 عاما.

يذكر أن الزوجان حاولا الحمل لمدة 7 سنوات قبل الاستسلام، وقررا تبني طفلا، ثم في مايو 2016، اكتشفت الأم أنها حامل، وأنجبت أول أبنائها الذي كان يبلغ وزنه 11 رطلا.
أم تلد طفلة بوزن كرة بولينج.. صور
أم تلد طفلة بوزن كرة بولينج.. صور

ترشيحاتنا

بعد استدعاء سفير تركيا.. رئيس وزراء أستراليا: تصريحات أردوغان مشينة

عامر حسين: استاد برج العرب سيكون مفاجأة في مباراة القمة الـ117.. فيديو

إعادة فتح طريق العلمين الصحراوي بعد زوال الشبورة

متى ينقضي توقيت عقيقة المولود.. علي جمعة يجيب

مدينة بلاط الإسلامية.. طراز معماري فريد بالوادي الجديد

عبد الحليم عبو: خسارة سلة الأهلي حفزتنا للتتويج بكأس مصر للطائرة.. فيديو

أطعمة تسبب الكرش الوهمى وتخلصى منه بـ 3 زيوت

أسعار جيلي 2019 في مصر.. المستعملة تبدأ بـ 38 ألف جنيه

مأثورات الراحل عبد الغني النجدي.. المغص عوج علي تاني يا بوي | نوستالجيا

ديسابر يعلق على خروج الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه.. شروط التقديم لبرنامج التأهيل لوظيفة رفيق مسن | خدمات

شاهد.. أول ظهور للراقصة دينا بعد عودتها من أداء العمرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة بلاط الإسلامية.. طراز معماري فريد بالوادي الجديد

بسطة.. حكاية مسكن قطة أثار دهشة علماء الحملة الفرنسية.. صور

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

فيديو

طبيب يكشف خطورة الاستروكس على مخ الإنسان.. فيديو
فيديوجراف| إحنا اتغيرنا خالص يا لينا.. لص يتصرف بـ شهامة مع ضحيته
عبد الحليم علي: جروس طبق سياسة التدوير رغما عنه.. فيديو
عبد الحليم علي عن قرعة الكونفدرالية: من يريد اللقب يواجه أي منافس.. فيديو
عبد الحليم عبو: خسارة سلة الأهلي حفزتنا للتتويج بكأس مصر للطائرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟