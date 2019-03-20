أم تلد طفلة بوزن كرة بولينج.. صور

حطمت أم أمريكية رقمًا قياسيًا بإحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أنجبت طفلة وزنها يقارب وزن كرة البولينج.



وبحسب سبوتنيك، بلغ وزن المولودة هاربر باكلي، التي أنجبتها 6 كيلوجرامات، وأكدت الأم أن عملية ولادة طفلتها لم تكن بالسهلة والميسرة على الإطلاق، واصفة شعور ولادتها لها بأن "جرارين اصطدما بها".



وقالت: "لقد كانت الولادة عنيفة للغاية، وعلقت مولودتي تحت قفصي الصدري أثناء محاولتي إخراجها إلى الحياة".



وتعد هاربر باكلي هي أضخم مولود في مركز أرنوت أوغدين الطبي، حسبما ذكرت إذاعة "WETM" الأمريكية المحلية، نقلا عن سجلات يرجع تاريخها إلى 30 عاما.



يذكر أن الزوجان حاولا الحمل لمدة 7 سنوات قبل الاستسلام، وقررا تبني طفلا، ثم في مايو 2016، اكتشفت الأم أنها حامل، وأنجبت أول أبنائها الذي كان يبلغ وزنه 11 رطلا.