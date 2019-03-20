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برلمان

الأعمال المصري الأوروبي ينظم اليوم حوارا مجتمعيا حول التعديلات الدستورية

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:05 ص
التعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية
محمد صديق وعبد الرحمن سرحان
يعقد، اليوم الأربعاء، مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين رئيس المجلس، جلسة حوار مجتمعي موسع، حول التعديلات الدستورية المقترحة من أعضاء مجلس النواب، وذلك بمشاركة عدد من فقهاء وأساتذة القانون الدستوري ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين وأعضاء المجلس.

تناقش الجلسة الآراء المتخصصة حول التعديلات المقترحة وأهميتها لحاضر مصر ومستقبلها، وما ستحققه من تعزيز للمشاركة السياسية وإصلاح سياسي وتقوية مؤسسات الدولة، وذلك في إطار أن الدساتير بطبيعتها ليست أبدية وإنما هي وثائق نابضة بالحياة يتعين أن تواكب روح العصر وتطلعات الشعوب في الاستقرار والتنمية والتقدم.

تأتي هذه الجلسة في إطار حرص المجلس كأحد منظمات المجتمع المدني على المشاركة في النقاش العام حول هذه التعديلات وأهمية توعية الرأي العام بمضمونها من خلال آراء الفقهاء والمتخصصين وقادة الرأي، لكن تبقى الكلمة الأخيرة للشعب صاحب القرار دون وصاية من أحد.

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