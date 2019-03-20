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تعليم

وزير التعليم: كفانا بلبلة.. سنستكمل طريق التطوير ولو كره الكارهون

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:54 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة لجميع الطلاب وأولياء أمورهم.

وقال الوزير: "أرجو أن لا تتناقلوا معلومات بلا مصدر معلوم أو دليل، وأن تحرصوا على السؤال عن صاحب الخبر المتداول وعن دليله على ما يقول".

وأضاف: "كفانا إثارة للبلبلة، وكفانا أن "نشير" الأخبار المغلوطة، لأننا نشارك هكذا في صناعة البلبلة وخدمة أصحاب المصالح، فتحققوا مما تنشروا يرحمكم الله".

واستكمل الوزير رسالته قائلا: "نحن ماضون على طريق تطوير التعليم من أجل أبنائنا جميعا ولو كره الكارهون لنهضة ورفعة مصرنا الجميلة".

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