بيرين سات تتفوق على جميع نجمات تركيا

تمكنت النجمة التركية بيرين سات من التفوق على جميع نجمات تركيا، وذلك بالقائمة التي عرضتها قناة show tv والتي كشفت عن أفضل 20 شخصية نسائية بالمسلسلات التركية.



فقد جاءت بيرين سات بالمركز الأول بهذه القائمة، وذلك عن دورها بمسلسل "العشق الممنوع"، والذي جسدت من خلاله شخصية سمر وحققت به نجاحا كبيرا.



القائمة تضمنت عددا كبيرا من النجمات، منهن مريم اوزرلي والتي جاءت في المركز الرابع، وهازال كايا في المركز الـ17، وتوبا بويوكستون جاءت بالمركز العاشر.