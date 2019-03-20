ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بيرين سات تتفوق على جميع نجمات تركيا

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:20 ص
بيرين سات
بيرين سات
نورا نبيل
تمكنت النجمة التركية بيرين سات من التفوق على جميع نجمات تركيا، وذلك بالقائمة التي عرضتها قناة show tv والتي كشفت عن أفضل 20 شخصية نسائية بالمسلسلات التركية.

فقد جاءت بيرين سات بالمركز الأول بهذه القائمة، وذلك عن دورها بمسلسل "العشق الممنوع"، والذي جسدت من خلاله شخصية سمر وحققت به نجاحا كبيرا.

القائمة تضمنت عددا كبيرا من النجمات، منهن مريم اوزرلي والتي جاءت في المركز الرابع، وهازال كايا في المركز الـ17، وتوبا بويوكستون جاءت بالمركز العاشر.

ترشيحاتنا

كارثة مرعبة.. إعصار يمحو مدينة ويقتل ألف مواطن في موزمبيق.. شاهد

وزير التعليم: كفانا بلبلة.. سنستكمل طريق التطوير ولو كره الكارهون

هروب قائد سيارة دودج بعد صدمه سيارتين في المهندسين.. فيديو وصور

خادم الحرمين يوجه بإطلاق اسم ولي العهد على طريق رئيسي في الرياض

المترو: تأخير قيام أول قطار من المرج الجديدة 45 دقيقة الجمعة والسبت المقبلين

ذئب يقتل ربة منزل في زراعات القصب بسوهاج

موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه.. شروط التقديم لبرنامج التأهيل لوظيفة رفيق مسن | خدمات

رامي رضوان عن سرقة بطارية سيارة نهارا: بجاحة.. فيديو

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم 20 -3- 2019.. فيديو

مدرب أوغندا: منتخب مصر المرشح الأبرز للفوز بالكان.. فيديو

أول لقطات مصورة لزنزانة سفاح نيوزيلندا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخياطة وتربية الطيور.. قصة كفاح الأم المثالية بمركز كفر الشيخ.. فيديو وصور

عاش هنا يوثق رحلة تحية كاريوكا من الإسماعيلية للقاهرة لتحترف الرقص

مدينة بلاط الإسلامية.. طراز معماري فريد بالوادي الجديد

بسطة.. حكاية مسكن قطة أثار دهشة علماء الحملة الفرنسية.. صور

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

فيديو

تعرف على تفاصيل حملة كن متطوعًا.. فيديو
المرور: سيولة تامة على أغلب الطرق.. فيديو
الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا.. فيديو
شاهد.. مجلس الأعمال المصري الأوروبي يعقد اليوم جلسة حوار حول تعديلات الدستور
الأرصاد: انتهاء موجات البرد وبدء نشاط الرياح المثيرة للأتربة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟