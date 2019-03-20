تعليم مطروح: عدم نشر أية مستندات خاصة بالوزارة على مواقع التواصل

حذر الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جميع العاملين بالمنظومة التعليمية بمطروح من الإدلاء بأية معلومات أو إعطاء بيانات تضر بالعملية التعليمية.



وأضاف خلال بيان صادر من المديرية على ضرورة تقنين النشر على صفحات المدارس، بموقع التواصل الاجتماعي وبمنع التصوير داخل المؤسسات التعليمية وخاصة موجهي المواد الدراسية وأعضاء المتابعة الميدانية بالإدارات التعليمية والمديرية.



وأكد "مدير تعليم مطروح" أن تلك الصفحات أنشئت خصيصا" لنشر مايخص العملية التعليمية وللتواصل مع أولياء الأمور ولا يجب نشر غير ذلك.



وحذرا بعدم نشر أية مستندات حكومية خاصة بالتربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء للمعلمين أو لصفحات رسمية تابعة للإدارات التعليمية أو المدارس، ومن يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا للقوانين واللوائح الوزارية المنظمة لذلك.



وشدد بتحري الدقة فيما يتم نشره من قوانين وقرارات وتعليمات لا تكون صحيحة وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية.