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رياضة

عقوبة مع وقف التنفيذ على إنتر ميلان

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:00 ص
ملعب سان سيرو
ملعب سان سيرو
نور عادل
قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، معاقبة نادي إنتر ميلان بإغلاق أحد مدرجات ملعب سان سيرو، مع إيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية هتافات جماهيره العنصرية ضد لاعب وسط ميلان، الإيفواري فرانك كيسي، في مباراة الفريقين الأحد الماضي بالجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن "العقوبة سيتم تعليقها لمدة عام، لكن سيتم إضافتها إلى أي عقوبة أخرى يتم توقيعها على الفريق في حالة تكرار الهتافات في أي مباراة أخرى".

وكانت جماهير إنتر هتفت ضد لاعب ميلان فرانك كيسي، في المباراة التي فاز فيها فريقهم 3-2، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للبطولة.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، فيما يحتل ميلان المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

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