حاتم بكر: منظومة بلاستيك مصر ستكون مثال لأساس الصناعة

أكد حاتم بكر عضو‏ ‏مجلسي الأعمال المصري السويسري والكندي، وصاحب فكرة منظومة بلاستيك مصر والتي تطبق آلياتها الآن في العديد من محافظات الجمهورية، أن هذه المنظومة تعد من الأفكار العملية التي طرحت خلال السنوات القليلة الماضية لأهميتها في تكوين كيانات صناعية صغيرة تتبع كيانات صناعية كبيرة وتحت إشراف مؤسسي.



وقال بكر، إن منظومة بلاستيك مصر تتيح الفرصة للشباب للتخلص من الأفكار القديمة والاستعداد للمستقبل بشكل عملي وفعال، وتطويع الواقع والإمكانيات المتاحة بهدف تقليل نسبة البطالة، فضلا عن ارتفاع مستوى الاقتصاد المصري ودعمه في النهوض.



وأضاف أن الصناعة تتميز بدورها الإيجابي المؤثر في البيئة الاقتصادية الإقليمية والقومية، كما تساهم في تطور المستوى المعيشي للأفراد في مختلف مجالاتها، وتدعم الناتج المحلي الإجمالي بسبب مساهمة عملياتها في إضافة منفعة وقيمة للمواد المستخدمة في العملية الإنتاجية مما يؤدي إلى زيادة ثروة الشعوب لذلك تتميز الدول الصناعية بمستويات معيشة ممتازة.



وأشار حاتم بكر إلى أننا نعمل على أن تكون منظومة بلاستيك مصر واحدة من أهم النماذج الجيدة في مجال الصناعة والاقتصاد خلال الفترة الحالية والقادمة، من خلال تنمية أفكار الشباب وفتح آفاق جديدة للاستثمار قد تكون غائبة عنهم.

