ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رامي رضوان عن سرقة بطارية سيارة نهارا: بجاحة.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:00 ص
لقطات من الواقعة
لقطات من الواقعة
شيماء مجدي
عرض برنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ، لقطات من سرقة بطاريات سيارة فى وضح النهار والذى رصدته إحدى كاميرات المراقبة بالشارع.

وناشد الإعلامى رامى رضوان ،المواطنين بالحفاظ على سياراتهم وبطارياتهم ؛حيثُ أن تلك الحادثة تكررت عدة مرات دون أى تحرك من المسئولين.

ووجه رسالة للسارق :"إيه البجاحة إللى أنت فيها دى دى ؟..اشتغل بما يرضى الله عشان ربنا يكرمك".

ترشيحاتنا

زوجة لمحكمة الأسرة: جوزي مش راجل وعايز يبيعني لأصدقائه

السجن 6 أشهر وغرامة 3 ملايين جنيه.. عقوبات رادعة لحماية البيانات الشخصية

أول لقطات مصورة لزنزانة سفاح نيوزيلندا.. فيديو

رامي رضوان عن سرقة بطارية سيارة نهارا: بجاحة.. فيديو

بالخياطة وتربية الطيور.. قصة كفاح الأم المثالية بمركز كفر الشيخ.. فيديو وصور

شوقي يرد على المطالبين بجعل «2 ثانوي» عاماً تجريبياً خارج المجموع

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 20-3-2019

عماد متعب ونجم سان جيرمان يشاركان في قرعة أبطال أفريقيا والكونفدرالية

متى ينقضي توقيت عقيقة المولود.. علي جمعة يجيب

موعد قرعة دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية والقنوات الناقلة

احذر استخدام أعواد القطن في تنظيف الأذن

هروب قائد سيارة دودج بعد صدمه سيارتين في المهندسين.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخياطة وتربية الطيور.. قصة كفاح الأم المثالية بمركز كفر الشيخ.. فيديو وصور

عاش هنا يوثق رحلة تحية كاريوكا من الإسماعيلية للقاهرة لتحترف الرقص

مدينة بلاط الإسلامية.. طراز معماري فريد بالوادي الجديد

بسطة.. حكاية مسكن قطة أثار دهشة علماء الحملة الفرنسية.. صور

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

فيديو

تعرف على تفاصيل حملة كن متطوعًا.. فيديو
المرور: سيولة تامة على أغلب الطرق.. فيديو
الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا.. فيديو
شاهد.. مجلس الأعمال المصري الأوروبي يعقد اليوم جلسة حوار حول تعديلات الدستور
الأرصاد: انتهاء موجات البرد وبدء نشاط الرياح المثيرة للأتربة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟