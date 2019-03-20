رامي رضوان عن سرقة بطارية سيارة نهارا: بجاحة.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ، لقطات من سرقة بطاريات سيارة فى وضح النهار والذى رصدته إحدى كاميرات المراقبة بالشارع.



وناشد الإعلامى رامى رضوان ،المواطنين بالحفاظ على سياراتهم وبطارياتهم ؛حيثُ أن تلك الحادثة تكررت عدة مرات دون أى تحرك من المسئولين.



ووجه رسالة للسارق :"إيه البجاحة إللى أنت فيها دى دى ؟..اشتغل بما يرضى الله عشان ربنا يكرمك".

