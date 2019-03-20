تعرف على تفاصيل حملة كن متطوعًا.. فيديو





و تعد الحملة إعلانا عن شبكة التطوع المصرية التى تعتبر منصة تجمع كل الكيانات التطوعية في مصر، والتي تهدف إلى تحسين كافة الأعمال التطوعية من خلال إطلاق بوابة ألكترونية ودليل إجرائي للتطوع ييسر العمل التطوعي في مصر.

قال الإعلامى أحمد مجدي، إن السعادة ليست فقط في الحصول على شيء، ولكنها من الممكن أن تكون مضاعفة عند العطاء، لافتًا إلى أن المصريين منذ عدة سنوات كانوا يحرصون على العطاء.وأشار مجدي خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن العطاء ليس بالكلام ولا على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفًا أنه تم تنظيم مبادرة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى بعنوان "كن متطوعًا".وتابع الحملة تهدف لتعليم وتشجيع الشباب على التطوع، مشيرًا إلى أن الحملة ستنطلق اليوم بالتعاون بين كلية الآداب جامعة عين شمس، مؤكدًا أن العمل المجتمعي يعطي الأفضلية في الحصول على الوظيفة.